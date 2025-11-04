Secuestradores le habrían entregado dos soldados a un párroco en la zona rural de La Macarena

Los dos soldados que estaban secuestrados por la comunidad en la zona rural del municipio de La Macarena, en Meta, al parecer fueron entregados a un sacerdote de la región, pero tan alejada, que las tropas no han podido llegar a rescatarlos.

El rapto se había presentado este lunes festivo, luego de una operación militar en la vereda Getsemaní. Fuentes militares indicaron que la MAPP OEA está participando en las gestiones para recuperarlos, a unos 22 de kilómetros del sitio del secuestro.

El temor es que los uniformados, al parecer liberados a las 11:30 a.m. de este martes, están desarmados, en una zona plagada de disidentes de las Farc.