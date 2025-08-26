x

El prontuario criminal de “Jimmy Parra”, terrorista señalado de instigar el secuestro de 34 militares en Guaviare

Los uniformados están retenidos en la vereda Nueva York, del municipio de El Retorno, tras el asalto a un campamento ilegal que dejó 10 muertos.

    Jhon Wilmer Ulcué Trochez, alias “Jimmy Parra” o “Jimmy Martínez”, cabecilla del frente 44 del EMC. FOTO: CORTESÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

26 de agosto de 2025
El Ejército Nacional señaló al presunto disidente de las Farc que, de acuerdo con sus pesquisas, está instigando a la comunidad del municipio de El Retorno, Guaviare, para el secuestro de 34 militares.

Se trata de Jhon Wilmer Ulcué Trochez, alias Jimmy Parra o “Jimmy Martínez”, supuesto cabecilla del frente 44 del Estado Mayor Central de las Farc (EMC), la disidencia que lidera Néstor Gregorio Vera (“Iván Mordisco”).

En un comunicado publicado en la tarde de este martes, la Institución castrense informó que “en una flagrante violación al DIH, tropas de las @FuerzasMilCol fueron objeto de una asonada por parte de aproximadamente 600 personas, quienes, bajo constreñimiento de alias ‘Jimmy Parra’, cabecilla del grupo armado organizado residual estructura 44, impiden el desarrollo normal de las labores constitucionales en la vereda Nueva York del municipio de El Retorno, Guaviare; esto tras la operación militar que permitió neutralizar al cabecilla alias ‘Dumar’”.

La citada operación militar fue ejecutada el pasado domingo, cuando las Fuerzas Especiales incursionaron en un campamento de los disidentes, dando de baja a 10 de ellos, incluyendo al reseñado Willinton Vanegas Leyva (“Dúmar”).

Debido a la lejanía y difíciles condiciones topográficas del sitio, la extracción de las tropas y de los cuerpos se demoró más de 24 horas, lo que le dio tiempo a “Jimmy Parra” de instigar a la población civil.

Cerca de 600 personas rodearon a los soldados, los secuestraron y los obligaron a recluirse en viviendas. Algunos de los participantes de la asonada reclamaron la devolución de los cadáveres de los disidentes.

Sobre “Jimmy Parra”, la entidad añadió que “sería el responsable de varias acciones criminales con la difusión de audios e imágenes con las que se obliga a la población a detener sus actividades diarias y comerciales, así como el cobro de extorsiones a través de citaciones, como las ocurridas el pasado mes de junio en este departamento”.

Y añadió el comunicado que “el secuestro de nuestros militares se genera tras el contundente golpe ocasionado por las tropas de las Fuerzas Militares, este sujeto, en un acto de cobardía, inició con la intimidación de la población a través de la estructura criminal 44 del Bloque Amazonas para impedir el cumplimiento de la misión operacional y la extracción de las tropas de esta región del país”.

Según un dosier conocido por EL COLOMBIANO, “Jimmy Parra” tiene 26 años, 10 de los cuales los ha pasado en las filas terroristas. Además de El Retorno, delinque en varias veredas del municipio de San José del Guaviare, como Puerto Ospina, Las Acacias y Agua Bonita.

Es uno de los responsables de la confrontación contra las disidencias de las Farc que comanda alias “Calarcá” por el control territorial de Guaviare, que ha dejado cerca de 30 muertos en lo corrido del año.

Actualmente, tiene órdenes de captura por terrorismo, desplazamiento forzado y concierto para delinquir.

