“No creo que la abogada Sandra Serrano se haya quitado la vida”: revelan más detalles del caso que enreda al exalcalde Jaime Beltrán, en Bucaramanga

La muerte de la abogada Sandra Cecilia Serrano Rodríguez tiene conmocionada a Bucaramanga y al país entero. Serrano fue una de las demandantes que llevó ante la justicia la elección de Jaime Andrés Beltrán Martínez como alcalde de Bucaramanga, bajo el argumento de doble militancia política, una falta que el Consejo de Estado terminó ratificando. El cuerpo de la abogada fue hallado sin vida el pasado miércoles en su lugar de trabajo, junto a una nota que decía: “Ojo, no tocar plato, ni pan, ni vaso, ni marcador”. Puede leer: Exalcalde de Bucaramanga se pronunció tras la muerte de abogada que demandó su elección Según fuentes judiciales consultadas por Vanguardia, la primera hipótesis apunta a que habría ingerido cianuro, lo que lleva a pensar en un posible suicidio.

Abogada clave en la demanda contra el exalcalde Jaime Beltrán

Sandra Serrano no fue una abogada más dentro del proceso. Según Juan Nicolás Gómez, otro de los juristas demandantes, Serrano desempeñó un papel protagónico durante la fase probatoria del proceso administrativo contra Beltrán. En diálogo con el medio digital Contacto Directo, dirigido por Henry Pinzón, Gómez explicó que la abogada fue determinante al desacreditar el peritaje de la defensa del exalcalde, entonces representada por el abogado Hollman Ibáñez. “Trajo un perito de Cali para determinar que el peritaje presentado por la defensa no cumplía los requisitos legales”, detalló Gómez. Entérese: Movidas en la Alcaldía de Bucaramanga desatan tensión por la salida de funcionarios Esa acción fue clave para deslegitimar la hipótesis de manipulación de los videos que habían presentado los demandantes como evidencia de la doble militancia del exalcalde.

“No creo que se haya quitado la vida”

Pese a la versión inicial de las autoridades, el abogado Juan Nicolás Gómez sostiene que no cree que Serrano haya decidido suicidarse. “Era una persona de carácter, disciplinada y juiciosa. No creo que haya tomado la determinación de atentar contra su vida”, afirmó. Gómez también reveló que, tras la primera instancia del proceso, Sandra Serrano manifestó miedo y el deseo de apartarse del caso. De hecho, en la segunda instancia, ante el Consejo de Estado, ella ya no participó más. “No volvió a aparecer. Ella tenía temor de continuar con el proceso. De hecho, quedó ausente como quedó registrado”, precisó Gómez. Entérese: Petro, sin pruebas, habla de asesinato de dos petristas, pero los hechos apuntan a un paro tras una riña y un suicidio El abogado Gómez, quien también participó en la demanda, aseguró haber recibido intimidaciones desde hace meses. Según su testimonio, tanto él como Serrano sintieron temor tras avanzar en el proceso judicial contra Beltrán. “Ella me dijo que le daba miedo y quería retirarse del proceso, por eso no volvió a aparecer”, relató.

Beltrán pide celeridad y denuncia amenazas

Luego de conocerse la noticia, el exalcalde Jaime Andrés Beltrán Martínez —quien ha anunciado su intención de volver a aspirar a la Alcaldía— rompió el silencio a través de sus redes sociales. “Quiero enviar palabras de solidaridad a la familia de la abogada. Es lamentable la manera en que algunos medios y personas han querido relacionar este hecho con el fallo del Consejo de Estado”, expresó Beltrán. En el mismo mensaje, advirtió que teme por su vida y la de su familia. “Lo peligroso es que ponen en riesgo mi vida, la de mi hijo y la de mi esposa. Esa perfilación se ve en los comentarios y en la manera rastrera y baja con la que intentan acabarnos”, afirmó el exmandatario local. Puede leer: Eduard Sánchez será alcalde encargado de Bucaramanga tras la nulidad de la elección de Jaime Andrés Beltrán La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación del caso. Unidades del ente acusador realizaron la inspección técnica del cadáver y recolectaron evidencias en el lugar del hallazgo para determinar las circunstancias exactas de la muerte. *Información tomada de Vanguardia.