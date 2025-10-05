“No creo que la abogada Sandra Serrano se haya quitado la vida”: revelan más detalles del caso que enreda al exalcalde Jaime Beltrán, en Bucaramanga

La muerte de la abogada Sandra Cecilia Serrano Rodríguez tiene conmocionada a Bucaramanga y al país entero.
Serrano fue una de las demandantes que llevó ante la justicia la elección de Jaime Andrés Beltrán Martínez como alcalde de Bucaramanga, bajo el argumento de doble militancia política, una falta que el Consejo de Estado terminó ratificando.
El cuerpo de la abogada fue hallado sin vida el pasado miércoles en su lugar de trabajo, junto a una nota que decía: “Ojo, no tocar plato, ni pan, ni vaso, ni marcador”.
Según fuentes judiciales consultadas por Vanguardia, la primera hipótesis apunta a que habría ingerido cianuro, lo que lleva a pensar en un posible suicidio.