El fútbol inglés volvió a escuchar el grito colombiano. En el minuto 40 del duelo entre Everton y Crystal Palace, el lateral derecho Daniel Muñoz apareció en el área rival para cerrar una contra perfecta y poner el 1-0 parcial, un tanto que confirma su espectacular temporada en la Premier League 2025. El rival, sin embargo, luego empató y pasó de largo para quedarse con la victoria por 2-1.

El lateral antioqueño no solo atraviesa el mejor momento de su carrera, sino que se ha convertido en el jugador más determinante entre los defensas del campeonato, con 12 participaciones de gol (6 goles y 6 asistencias) en todas las competiciones.

Ningún otro zaguero en Inglaterra ha influido tanto en el marcador como él.

