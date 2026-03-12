x

Estas son las sanciones contra el centro turístico donde murió mujer tras accidentarse en un tobogán

A su vez, la Alcaldía ha tomado una decisión importante sobre otros 14 centros turísticos en la zona. Conozca las sanciones.

    Yuris Cristel Camila García Manrique, falleció luego de salir expulsada de un tobogán de una atracción turística ubicada en Chinácota, Norte de Santander. Fotos: Cortesía y captura video redes sociales @entrefloreschinacota
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 7 horas
bookmark

Las autoridades han tomado medidas contundentes contra el establecimiento Entre Flores tras el trágico siniestro que cobró la vida de Yuris Cristel Camila García Manrique, una joven de 28 años oriunda de Tibú.

El alcalde de Chinácota, Norte de Santander, Ramiro Luna, confirmó que el parque enfrenta severas consecuencias administrativas y económicas debido a irregularidades en el funcionamiento de su nueva atracción.

Lea también: Impacto fatal: joven de 28 años perdió la vida en un tobogán extremo en Norte de Santander

Según lo informado por el mandatario local, al establecimiento se le impuso una multa general tipo 4, la cual es la sanción económica más alta contemplada en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016). Ese castigo equivale a 32 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

Además, la atracción del tobogán ha sido clausurada provisionalmente mientras la Fiscalía, la Policía Nacional y la Policía de Turismo adelantan investigaciones técnicas para establecer las causas exactas del trágico hecho.

La Alcaldía aclaró que la sanción no implica el cierre total del establecimiento, pues el área del restaurante cumple con los requisitos legales y puede seguir operando.

Las sanciones derivan del trágico siniestro del pasado 5 de marzo cuando la joven de 28 años descendía por un tobogán sobre un neumático y fue expulsada de la estructura antes de finalizar el recorrido, sufriendo traumatismos severos que le causaron la muerte en un centro asistencial de Cúcuta.

Tras lo sufrido por García Manrique, las autoridades descubrieron que el tobogán había sido instalado recientemente (llevaba apenas 15 días de funcionamiento) y no contaba con los permisos de funcionamiento otorgados por la administración municipal. Aunque se sabía que la estructura estaba en construcción, el establecimiento nunca radicó las solicitudes formales necesarias para su habilitación.

Debido a este evento, la Alcaldía ha desplegado una comisión de inspección técnica integrada por Planeación, Gestión del Riesgo y Bomberos. Esta comisión visitará otros 14 centros turísticos en Chinácota que operan atracciones similares para verificar sus condiciones de seguridad y evitar nuevos incidentes.

Siga leyendo: Revelaron la causa de muerte de joven que se lanzó en tobogán extremo en Norte de Santander: ¿accidente o negligencia?

