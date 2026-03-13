El caso del juez que quiso juzgar bajo la ley de Dios y se negó a casar a una pareja gay

Un nuevo fallo disciplinario volvió a poner sobre la mesa la larga lucha de la población LGBTI en Colombia por el respeto efectivo de sus derechos. Aunque desde hace años existen decisiones judiciales que reconocen el matrimonio igualitario, un caso ocurrido en Cartagena demuestra que, incluso dentro de la justicia, persisten resistencias que terminan afectando el acceso a garantías ya reconocidas por la ley.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la sanción contra el juez Ramiro Eliseo Flórez Torres, quien en agosto de 2020 se negó a casar a una pareja de mujeres argumentando que hacerlo iba en contra de su moral cristiana y de lo que llamó la “ley de Dios”.