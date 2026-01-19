Salvatore Mancuso, condenado por 117 crímenes en La Guajira: ¿qué pasa con su figura de gestor de paz?

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla condenó al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos criminales cometidos contra comunidades indígenas wayúu y otros pobladores de La Guajira, Crímenes perpetrados entre 2002 y 2006 por estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La decisión judicial, adoptada tras acoger los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, establece que hombres del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, adscrito al Bloque Norte de las AUC y bajo lineamientos definidos por sus máximos jefes, entre ellos Mancuso, cometieron homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos, hechos de violencia basada en género y otras graves violaciones a los derechos humanos.

Le puede interesar: Salvatore Mancuso no podrá residir en Córdoba y otros ocho departamentos de Colombia Entre los episodios más graves atribuidos a esa estructura armada está la incursión a la ranchería Manaki, en el municipio de Uribia, ocurrido el 10 de octubre de 2003. Durante varias horas, integrantes del frente paramilitar torturaron a miembros de la comunidad Wayúu, además de destruir y robar bienes de alto valor cultural como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, que constituían su principal medio de subsistencia. La sentencia también da cuenta al asesinato de dos indígenas wayúu el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, en la misma zona. Enterese: Mancuso se retracta y dice que no le consta que Álvaro Uribe tenga nexos con un crimen cometido por las AUC El Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y llegó a contar con cerca de 150 hombres. Su conformación permitió la expansión armada de las AUC en amplias zonas de La Guajira, especialmente en sectores cercanos a la Sierra Nevada de Santa Marta. consolidando el control territorial mediante la violencia contra la población civil. Como parte de la sentencia, el tribunal reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades wayúu asentadas en Carraipia, Majayura y Malaki, en Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en el municipio de Riohacha. Mancuso, considerado uno de los jefes paramilitares más temidos del conflicto armado colombiano y hoy designado como gestor de paz por el Gobierno,fue condenado a 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes ya la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo período. No obstante, la pena se enmarca en los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, que contempla una pena alternativa de hasta ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición impuestas en la sentencia.

¿Puede seguir siendo gestor de paz?