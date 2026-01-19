Salvatore Mancuso, condenado por 117 crímenes en La Guajira: ¿qué pasa con su figura de gestor de paz?

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla condenó al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos criminales cometidos contra comunidades indígenas wayúu y otros pobladores de La Guajira, Crímenes perpetrados entre 2002 y 2006 por estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La decisión judicial, adoptada tras acoger los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, establece que hombres del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, adscrito al Bloque Norte de las AUC y bajo lineamientos definidos por sus máximos jefes, entre ellos Mancuso, cometieron homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos, hechos de violencia basada en género y otras graves violaciones a los derechos humanos.