Supersalud dice que en 2026 ha cerrado 514.000 quejas de usuarios; ¿cuáles fueron?

La Superintendencia de Salud cerró más de 514.000 peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) entre el 1 de enero y el 15 de marzo de este año. Según la entidad, esto se logró con las ‘Jornadas Nacionales de Cierre Masivo de Reclamaciones en Salud’ con las que se atendieron las solicitudes de los ciudadanos.
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Durante estas jornadas, se cerraron 84.442 reclamaciones en enero, 178.188 en febrero y 252.231 en marzo, según el corte a esa fecha. Las principales reclamaciones estuvieron asociadas a entrega de tecnologías en salud, incluido medicamentos (43 %), demoras en la asignación de citas médicas y atención especializada (28 %), procedimientos quirúrgicos (23 %), así como dificultades para acceder a otros servicios de salud (6 %).