Supersalud dice que en 2026 ha cerrado 514.000 quejas de usuarios; ¿cuáles fueron?

La Superintendencia de Salud cerró más de 514.000 peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) entre el 1 de enero y el 15 de marzo de este año. Según la entidad, esto se logró con las ‘Jornadas Nacionales de Cierre Masivo de Reclamaciones en Salud’ con las que se atendieron las solicitudes de los ciudadanos. Le puede interesar: Minsalud gastó $1.036 millones en tarima que usó el Pacto para su cierre de campaña. Durante estas jornadas, se cerraron 84.442 reclamaciones en enero, 178.188 en febrero y 252.231 en marzo, según el corte a esa fecha. Las principales reclamaciones estuvieron asociadas a entrega de tecnologías en salud, incluido medicamentos (43 %), demoras en la asignación de citas médicas y atención especializada (28 %), procedimientos quirúrgicos (23 %), así como dificultades para acceder a otros servicios de salud (6 %).

En desarrollo de estas mismas jornadas, tanto presenciales como virtuales, la Supersalud reforzó sus acciones en el marco de la ‘Declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica’ para priorizar territorios afectados por la temporada de lluvias. De esa manera, lograron el cierre de 61.742 reclamaciones, cifra que hace parte del total de más de 514.000 casos gestionados a nivel nacional, destacándose los departamentos de Antioquia (42.231), Valle del Cauca (9.308), Santander (5.779), Córdoba (2.854) y Bolívar (1.570). Según la superintendencia, parta lo anterior los equipos técnicos de las Delegaturas de Protección al Usuario, Aseguramiento en Salud, Prestadores de Servicios de Salud, Entidades Territoriales y Operadores Logísticos y Farmacéuticos se desplegaron en las regiones priorizadas para gestionar directamente las reclamaciones, identificar riesgos en la prestación de los servicios y adoptar medidas orientadas a garantizar la protección del derecho a la salud.

“Estas acciones hacen parte del compromiso de la Superintendencia Nacional de Salud con la protección del derecho a la salud, mediante la atención oportuna de las reclamaciones y la intervención directa en los territorios, con el fin de asegurar que los usuarios accedan a los servicios sin barreras y reciban una atención continua y oportuna”, concluyó la Supersalud. Vale recordar que en 2025 —de acuerdo con cifras de esa entidad— cada minuto hubo al menos tres quejas contra el sistema de salud. En total se presentaron 2’048.435 quejas por asuntos que van desde la falta de medicamentos, líos en materia de atención y prestación del servicio o brechas para el acceso oportuno a tratamientos. En promedio, durante el año pasado, cada día se radicaron al menos 5.612 quejas. Es decir, 233 cada hora o 3 cada minuto. Frente a 2024, cuando se contaban 1’604.965, las cifras indican que el año pasado hubo 443.470 quejas más.