“¡La renuncia mía me la pide Petro!”: interventor de la Nueva EPS le respondió a Daniel Quintero

“¡La renuncia mía me la pide Petro, no Quintero!”, esa fue la respuesta de Jorge Iván Ospina, interventor de la Nueva EPS, ante una solicitud del recién nombrado superintendente de Salud, Daniel Quintero.

Sus declaraciones ocurren luego de que la Contraloría General de la República revelara un informe en el que advertía que las entidades promotoras de salud (EPS) intervenidas atraviesan un “deterioro crítico y sostenido”, por lo que Quintero pidió la renuncia de los agentes interventores de las EPS en manos del gobierno de Gustavo Petro.

“He solicitado el día de hoy la renuncia de todos los interventores de las EPS intervenidas. Vamos a evaluar sus acciones, sus resultados, la respuesta a las PQR (peticiones, quejas y reclamos), la entrega de medicinas, y en función de eso, su continuidad o retiro”, expresó el superintendente.

En contexto: Daniel Quintero pidió renuncia de los agentes de las EPS intervenidas por Supersalud

El informe de la Contraloría fue enviado a la Supersalud y advirtió que, tras un seguimiento permanente, se encontró que las intervenciones no están cumpliendo su objetivo de estabilizar el sistema, pues se identificaron riesgos en el manejo de los recursos de la salud.

Al respecto, Ospina aseguró ante los medios de comunicación que el superintendente no tiene autoridad para decidir sobre su salida como interventor de la Nueva EPS, pues esa atribución le corresponde al presidente de la República.

“La renuncia me la pide Petro, no Quintero. Las intervenciones han tenido inestabilidad y no podríamos sacar adelante una entidad como la Nueva EPS si profundizamos esa situación. Realmente no creo que tenga que ver conmigo. Yo soy muy bueno y, además, muy responsable con mi trabajo”, afirmó Ospina.