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Ratifican a vicepresidente de Fomag para empalme; ¿qué pasará con la salud de los docentes?

Se trata de Herman Bayona, quien es cercano a la exministra de Salud y senadora electa Carolina Corcho. El modelo de salud de los maestros estará entre los temas del empalme con el futuro Gobierno.

  • El vicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), Herman Bayona. FOTO CORTESÍA
    El vicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), Herman Bayona. FOTO CORTESÍA
El Colombiano
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hace 2 horas
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En lo que serán las últimas decisiones que tome la Fiduprevisora bajo el mandato del presidente Gustavo Petro, se confirmó este miércoles la permanencia de Herman Bayona como vicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). Según esa entidad, es una decisión que busca asegurar la continuidad de la administración del modelo de salud de los docentes, que fue reformado en mayo de 2024 con una estela de líos y traumatismos para los afiliados a ese régimen de salud.

Según informó la entidad en un comunicado de prensa, la continuidad del funcionario permitirá avanzar en la consolidación de los procesos que actualmente desarrolla el Fomag y facilitar un proceso de transición ordenado con el Gobierno de Abelardo de la Espriella. La determinación llega en medio de una etapa de ajustes operativos, tecnológicos, administrativos y contractuales derivados de la implementación del modelo de atención.

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La Fiduprevisora sostuvo que mantener a Bayona en el cargo contribuirá a preservar la estabilidad institucional del Fondo y dará continuidad a las acciones necesarias para fortalecer el sistema de salud del magisterio. Si bien la entidad no entregó detalles sobre el cronograma del empalme, insistió en que la permanencia del directivo resulta clave para los procesos en ejecución.

El pronunciamiento también resalta la importancia del Fomag en la administración de las prestaciones sociales (salud y pensión) de los docentes del país. Entre tanto, la presidenta encargada de Fiduprevisora, Rosa Chaparro y Bayona hicieron un llamado a organismos de control como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Salud, así como a las veedurías ciudadanas y Fecode para que acompañen el desarrollo de los procesos que adelanta la entidad.

Según la entidad, la participación de estas instituciones contribuirá a reforzar la transparencia y la confianza en las actuaciones administrativas en medio del proceso de empalme con el futuro Gobierno.

El comunicado no hizo referencia a investigaciones o responsabilidades concretas contra personas o entidades, pero fue enfático en la necesidad de mantener una supervisión preventiva y de garantizar que las actuaciones continúen desarrollándose.

Vale recordar que Bayona llegó a la entidad en noviembre de 2025 en remplazo de Aldo Cadena, cercano al presidente Petro.

Entre los proyectos estratégicos mencionados por la Fiduprevisora se encuentran la implementación de la plataforma tecnológica HORUS, la asignación de inmuebles para las sedes del modelo de salud por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), el estudio de la unidad de pago por capitación del Magisterio (UPCM) y la contratación de la red de prestadores de servicios.

Bayona afirmó que cada uno de estos procesos cuenta con sustento técnico y se desarrolla bajo principios de transparencia y responsabilidad, con el propósito de fortalecer la atención en salud de los docentes. Sin embargo, la entidad indicó que por ahora no divulgará información adicional sobre cronogramas, etapas específicas o avances contractuales relacionados con estas iniciativas.

La ratificación del vicepresidente del Fomag se produce en un contexto marcado por antecedentes recientes sobre el manejo de recursos del Fomag, entre ellos una denuncia presentada ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en el pago de primas de mitad de año y cuestionamientos formulados desde distintos sectores políticos.

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