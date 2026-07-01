Ratifican a vicepresidente de Fomag para empalme; ¿qué pasará con la salud de los docentes?

En lo que serán las últimas decisiones que tome la Fiduprevisora bajo el mandato del presidente Gustavo Petro, se confirmó este miércoles la permanencia de Herman Bayona como vicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). Según esa entidad, es una decisión que busca asegurar la continuidad de la administración del modelo de salud de los docentes, que fue reformado en mayo de 2024 con una estela de líos y traumatismos para los afiliados a ese régimen de salud.
Según informó la entidad en un comunicado de prensa, la continuidad del funcionario permitirá avanzar en la consolidación de los procesos que actualmente desarrolla el Fomag y facilitar un proceso de transición ordenado con el Gobierno de Abelardo de la Espriella. La determinación llega en medio de una etapa de ajustes operativos, tecnológicos, administrativos y contractuales derivados de la implementación del modelo de atención.
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La Fiduprevisora sostuvo que mantener a Bayona en el cargo contribuirá a preservar la estabilidad institucional del Fondo y dará continuidad a las acciones necesarias para fortalecer el sistema de salud del magisterio. Si bien la entidad no entregó detalles sobre el cronograma del empalme, insistió en que la permanencia del directivo resulta clave para los procesos en ejecución.