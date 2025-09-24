Así es la ponencia alternativa de la reforma a la salud: ¿va a solucionar la crisis?

Si bien el arranque de la discusión en tercer debate de la reforma a la salud se frustró este martes, los reflectores apuntan a la más reciente propuesta en torno a ese proyecto. Se trata de la ponencia alternativa que fue radicada este martes en la Comisión Séptima del Senado y que, al menos en apariencia, dista de la propuesta del Gobierno y de la propuesta de archivo (que busca hundirla) de la oposición.
Las senadoras Norma Hurtado (Partido de la U), Ana Paola Agudelo (Mira) y Lorena Ríos (Colombia Justa y Libres) propone un modelo mixto en el que el Estado asuma el riesgo financiero y las entidades promotoras de salud (EPS) se transformen en Gestoras de Salud y Vida, pero que no manejen plata.
Esas gestoras serían las encargadas de organizar y controlar la atención (redes, calidad o auditoría) para que “el manejo del dinero tenga controles y no se concentre sin fiscalización”. Así mismo, expone que se asignen más recursos para rescatar la sostenibilidad del sistema de salud y responder a la crisis que enfrentan médicos, hospitales, clínicas y proveedores.