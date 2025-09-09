Petro reaccionó con imprecisiones a alertas de Contraloría sobre deudas de Nueva EPS

El presidente Gustavo Petro se refirió a la alerta que hizo la Contraloría General de la República sobre los hallazgos de unas diligencias de policía judicial que develó una “grave situación administrativa y financiera” de la Nueva EPS. Según el ente de control, se detectó un incremento significativo en los anticipos pendientes por legalizar entre las vigencias 2023 y 2024, pasando de $3,4 billones a $8,6 billones.
Le puede interesar: Estos son los interventores que están manejando EPS intervenidas por Gobierno Petro.
Ante esto, el mandatario señaló que “la investigación casi judicial de la contraloria (sic) arranca desde el 2022 y recoge las razones que llevaron a la intervención” y agregó que hubo “anticipos extraños por centenares de miles de millones, falta de reservas técnicas billonarias y medicamentos con sobrecostos”.