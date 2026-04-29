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Pacientes de Nueva EPS en tratamiento seguirán con atención: Instituto de Cancerología

La institución aseguró que la Nueva EPS tiene deudas, a corte del 31 de marzo de este año, que supera $146.000 millones.

  • El Instituto Nacional de Cancerología anunció que a partir del próximo 1 de mayo dejará de prestar servicios a nuevos pacientes afiliados de Nueva EPS. FOTO COLPRENSA
    El Instituto Nacional de Cancerología anunció que a partir del próximo 1 de mayo dejará de prestar servicios a nuevos pacientes afiliados de Nueva EPS. FOTO COLPRENSA
El Colombiano
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hace 3 horas
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El Instituto Nacional de Cancerología anunció que continuará atendiendo a los actuales pacientes afiliados de la Nueva EPS que han venido recibiendo tratamientos. Esto quiere decir que los pacientes que están en tratamiento activo seguirán recibiendo los servicios de salud.

El anuncio se hizo horas después de que la entidad anunciara que a partir del próximo viernes 1 de mayo dejará de prestar servicios integrales a nuevos pacientes de esa aseguradoras, luego de no lograr un acuerdo en las negociaciones contractuales entre ambas empresas.

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Por medio de un comunicado, el Instituto señaló que actualmente no tiene contrato vigente con Nueva EPS y tiene una creciente cartera que a 31 de marzo de 2026 supera los $146.000 millones. Así mismo, señaló que esto ha sido de conocimiento de las diferentes interventorías que les han hecho.

La comunicación agregó que “teniendo en cuenta que enfrentamos una situación límite, hemos programado un nuevo espacio de concertación con la actual interventoría”.

“Durante más de 90 años nuestra razón de ser siempre ha sido, es y será salvar vidas, por lo que esperamos que en los próximos días la Nueva EPS pueda garantizar mediante la firma de acuerdo de pago y de los contratos pendientes, la atención de nuevos y futuros pacientes”, precisó.

Finalmente, reiteró que no han suspendido los servicios a los pacientes que están en un tratamiento activo.

Vale recordar que la decisión de no recibir más pacientes fue tomada porque, a pesar de meses de conversaciones, “no fue posible concretar compromisos relacionados con pagos por servicios ya prestados ni acuerdos sobre la cartera pendiente”.

Pese a la decisión, esa entidad ha dicho que mantendrá, “sin restricción”, los servicios de urgencias oncológicas las 24 horas y “todos los niños, niñas y adolescentes con cáncer”. De hecho, el Instituto dijo que la decisión intentó ser postergada “tanto como había sido posible, porque su razón de ser era atender a los pacientes con cáncer”.

Según datos publicados por el representante a la Cámara, Andrés Forero (Centro Democrático), la cartera total se disparó de $36.295 millones en marzo de 2024 a la alarmante cifra de $136.424 millones para febrero de 2026, lo que representa un incremento del 275,8 %.

De acuerdo con esa gráfica, las obligaciones de Nueva EPS con el Instituto, que superan el año de antigüedad, pasaron de aproximadamente $6.169 millones a superar los $28.475 millones, una tendencia de acumulación agresiva que también se observa en los rangos de mora de seis meses a un año.

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