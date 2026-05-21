Organizaciones civiles respaldan que se refuerce etiquetado de los ultraprocesados

En un pronunciamiento público, organizaciones de la sociedad civil y académicos respaldaron la propuesta del Ministerio de Salud de actualizar y fortalecer el etiquetado frontal de advertencia e incluir un sello específico para productos ultraprocesados, conocidos como comida chatarra. Las etiquetas que informan al consumidor los excesos que contienen ese tipo de productos se empezaron a implementar en Colombia a finales de 2022.
En ese sentido, señalaron que la discusión sobre el etiquetado frontal de advertencia “es el resultado de la evidencia científica sin conflicto de interés, implementación normativa y monitoreo social que han permitido identificar avances importantes”, aunque advirtieron que hay limitaciones en la regulación vigente. “Hoy, el país tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de avanzar, corregir esas fallas, y proteger efectivamente el derecho humano a la salud y la alimentación adecuada”, expresaron.
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Según el documento presentado por estas organizaciones, el aumento en el consumo de productos comestibles y bebibles ultraprocesados está estrechamente relacionado con el incremento de enfermedades crónicas, una de las principales causas de mortalidad en el país. En este contexto, el etiquetado octagonal frontal de advertencia es visto como una herramienta de salud pública destinada a facilitar decisiones de consumo más informadas y promover ambientes alimentarios saludables.