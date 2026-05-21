Organizaciones civiles respaldan que se refuerce etiquetado de los ultraprocesados

En un pronunciamiento público, organizaciones de la sociedad civil y académicos respaldaron la propuesta del Ministerio de Salud de actualizar y fortalecer el etiquetado frontal de advertencia e incluir un sello específico para productos ultraprocesados, conocidos como comida chatarra. Las etiquetas que informan al consumidor los excesos que contienen ese tipo de productos se empezaron a implementar en Colombia a finales de 2022. En ese sentido, señalaron que la discusión sobre el etiquetado frontal de advertencia “es el resultado de la evidencia científica sin conflicto de interés, implementación normativa y monitoreo social que han permitido identificar avances importantes”, aunque advirtieron que hay limitaciones en la regulación vigente. “Hoy, el país tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de avanzar, corregir esas fallas, y proteger efectivamente el derecho humano a la salud y la alimentación adecuada”, expresaron. Le puede interesar: Impuesto a ultraprocesados ya recauda $1,9 billones en Colombia y preocupa el alto consumo de comida chatarra. Según el documento presentado por estas organizaciones, el aumento en el consumo de productos comestibles y bebibles ultraprocesados está estrechamente relacionado con el incremento de enfermedades crónicas, una de las principales causas de mortalidad en el país. En este contexto, el etiquetado octagonal frontal de advertencia es visto como una herramienta de salud pública destinada a facilitar decisiones de consumo más informadas y promover ambientes alimentarios saludables.

Los defensores de la actualización de los sellos destacan que la implementación de los sellos frontales permitió informar a los consumidores sobre productos con altos contenidos de nutrientes críticos. Sin embargo, también advirtieron que algunas empresas han desarrollado estrategias para reducir el impacto de la medida, entre ellas la disminución deliberada del tamaño de las etiquetas y el traslado de la información nutricional a códigos QR o páginas web. De acuerdo con las organizaciones firmantes, esta práctica representa una barrera para el acceso universal a la información, ya que obliga a los consumidores a depender de teléfonos móviles, conexión a internet y disponibilidad de energía para conocer la composición de los productos. A su juicio, esto rompe con el principio de acceso inmediato y visible a la información alimentaria, además de profundizar desigualdades sociales y territoriales.

Otro de los puntos señalados en el debate es la creciente reformulación de productos chatarra mediante el uso de aditivos cosméticos e ingredientes industriales, como jarabes, almidones modificados y edulcorantes. Los expertos advierten que estos componentes mantienen altos niveles de palatabilidad (cualidad de alimentos de ser agradables al paladar) en los alimentos, incentivando un consumo excesivo que incluso empieza a ser relacionado con comportamientos adictivos. Al respecto, el debate sobre el etiquetado ha evolucionado más allá de los nutrientes críticos. Ahora, diversos sectores consideran necesario identificar también el grado de ultraprocesamiento de los productos como un factor de riesgo para la salud. La discusión, aseguran, hace parte de una tendencia internacional que busca ampliar los marcos regulatorios para incluir advertencias sobre ingredientes de ese tipo y aditivos cosméticos.