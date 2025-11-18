Así fue el cambio de agentes en EPS intervenidas: algunas completan hasta 4 relevos

A nueve meses de finalizar el Gobierno del presidente Gustavo Petro, las ocho entidades promotoras de salud (EPS) que están bajo control del Estado, por medio de la superintendencia del ramo, quedaron con nuevas cabezas. Lo anterior luego de que se hiciera el cambio de los ocho agentes interventores. En algunos casos ha habido hasta tres y cuatro cambios en año y medio. Estos son sus perfiles.
Según informó la Supersalud, las personas nombradas están en el Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (Rilco) y cumplen con los parámetros técnicos y profesionales necesarios para “ser más eficaces” con “los requerimientos y demandas de los usuarios y darle cumplimiento a los componentes fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo”.