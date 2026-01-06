El DIM rompe el mercado: Didier Moreno deja al campeón Junior para volver a casa, ya firmó contrato

Los hinchas de Independiente Medellín esperaban un golpe de opinión para la temporada 2026 y ya lo tienen. El club escarlata acaba de fichar por un año al mediocampista Didier Andrés Moreno Asprilla, de 34 años. El nacido en Bajo Baudó, Chocó, llega tras ser pieza clave en el título obtenido por el Junior en la Liga BetPlay-2 2025.
El jugador ya superó los exámenes médicos, firmó su contrato y este miércoles se presentará a trabajos bajo las órdenes del entrenador Alejandro Restrepo, quien tendrá un 2026 cargado de retos: la fase previa de la Copa Libertadores, la Liga BetPlay y la Copa Colombia; en esta última, el DIM iniciará con una sanción de seis fechas como local tras el fallo de la Dimayor, a la espera de las medidas adicionales que imponga la Alcaldía de Medellín.