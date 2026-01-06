x

Año nuevo, tarifas de impuestos nuevas: ¿Hasta cuando se puede pagar con descuento el impuesto vehicular en Antioquia?

Decreto 1457 del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Transporte ajustó el tributo que deben pagar los vehículos del país. Conozca las nuevas tarifas, rangos de avalúo y fechas límite para evitar sanciones.

  • Imagen de referencia del pago de impuestos vehiculares en Antioquia. Foto: EL COLOMBIANO
    Imagen de referencia del pago de impuestos vehiculares en Antioquia. Foto: EL COLOMBIANO
  • El decreto emitido por el Ministerio de Hacienda. FOTO: imagen tomada de redes.
    El decreto emitido por el Ministerio de Hacienda. FOTO: imagen tomada de redes.
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

El Gobierno Nacional oficializó los nuevos rangos de avalúo que servirán como base para el pago del impuesto vehicular correspondiente a la vigencia fiscal 2026.



Según el decreto 1457 del 29 de diciembre de 2025, emitido por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte, el ajuste anual se realizó con base en la meta de inflación proyectada por el Banco de la República, estimada en un 3% para la vigencia 2026.

Por ello, según el documento, a partir del 1 de enero de 2026, los valores absolutos que se deben tener en cuenta para la aplicación de las tarifas del Impuesto Vehicular –que aplica a vehículos particulares, motocicletas con cilindraje superior a 125 centímetros cúbicos y vehículos de servicio público– serán los siguientes:

Para vehículos particilares de hasta $57.349 .000, será de 1,5%. Para los que tengan un valor de más de $57.349.000 y hasta $129.032 .000, será de 2,5%. Y para los que tengan un valor de más de $129.032.000, será de 3,5%.

Lea también: Nuevos impuestos de Petro golpean a Antioquia: la FLA perdería $40.000 millones

De otro lado, las motocicletas con cilindraje mayor a 125 centímetros cúbicos (c.c), mantendrán una tarifa unificada del 1,5% sobre su valor comercial, mientras que los vehículos eléctricos tendrán el 1% y los públicos de carga y pasajeros tributarán el impuesto con una tarifa del 0,5%.

El decreto emitido por el Ministerio de Hacienda. FOTO: imagen tomada de redes.
El decreto emitido por el Ministerio de Hacienda. FOTO: imagen tomada de redes.



Para el caso de Antioquia cabe tener en cuenta que el impuesto vehicular se puede pagar en línea a través de la página web www.vehiculosantioquia.com.co/ o en las taquillas de la Gobernación de Antioquia y de algunas secretarías de Movilidad del departamento.


Es bueno recordar que si se paga antes del 30 de abril se puede acceder a un 20% de descuento para vehículos eléctricos, un 15% para los automotores híbridos, y un 10% para los vehículos impulsados por los demás combustibles.

Y hasta el 31 de julio se puede pagar este tributo sin recibir descuentos, pero tampoco sin recibir sanciones. A partir de dicha fecha ya empezarían a acumularse multas por mora.


Del total del impuesto recaudado, el 80% se destina al Departamento de Antioquia, y el 20% restante se asigna al municipio correspondiente, según la dirección que haya proporcionado el contribuyente. Hay que resaltar que el rubro recogido en el Departamento se destina para programas para combatir el hambre en Antioquia.

Lea también: Vías del Tren del Río serán compatibles con el metro de Medellín

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Cuáles son los descuentos por pronto pago en Antioquia para 2026?
Si pagas antes del 30 de abril, obtienes: 20% de descuento para vehículos eléctricos, 15% para híbridos y 10% para vehículos a gasolina o ACPM. Después de esa fecha y hasta el 31 de julio, pagas el valor pleno.
¿Qué pasa si no pago el impuesto vehicular antes del 31 de julio?
A partir del 1 de agosto de 2026, se generan sanciones por extemporaneidad e intereses moratorios diarios. La sanción mínima en 2026 se ajusta según la UVT vigente y suele ser costosa frente al valor del impuesto original.
¿Las motos pagan impuesto vehicular en Antioquia?
Solo las motocicletas con un cilindraje superior a 125 c.c. están obligadas a pagar este impuesto, con una tarifa unificada del 1,5% sobre su valor comercial. Las motos de menor cilindraje solo pagan derechos de semaforización y SOAT.

