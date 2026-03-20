MinSalud gastó $1.036 millones en tarima que usó el Pacto para su cierre de campaña

Cuatro semanas después de que el Pacto Histórico usara para su cierre de campaña al Congreso en Bogotá la misma tarima que un día antes había sido escenario de un evento del Gobierno, se conoció de cuánto fue la inversión que se hizo en el montaje. A raíz de ese hecho, se cuestionó si era una coincidencia o participación en política de funcionarios públicos.
Le puede interesar: En la tarima de Minsalud montaron el cierre de campaña del Pacto Histórico.
Según la denuncia del representante a la Cámara y senador electo, Andrés Forero, el gasto para el montaje de esa tarima estuvo a cargo del Ministerio de Salud y el contrato para llevarlo a cabo tuvo un valor de $1.036’597.429.
Vale recordar que el 26 de febrero en esa tarima el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y el presidente Gustavo Petro estuvieron en un encuentro llamado “Defender la salud es defender a Colombia” en la que el Gobierno parqueó en la Plaza de Bolívar de Bogotá 51 ambulancias y mandó a decenas de integrantes de los equipos básicos de salud (EBS).