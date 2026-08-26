Ella es María Andrea Godoy, la nueva superintendente de Salud que reemplaza a Quintero: estos son los retos que enfrenta

María Andrea Godoy Casadiego fue designada por la ministra de Salud, Ana María Vesga, como nueva superintendente nacional de Salud, mediante un decreto expedido el martes 25 de agosto de 2026, y desde este miércoles queda al frente de la entidad en Bogotá, donde tendrá a su cargo la inspección, vigilancia y control de EPS, prestadores de servicios, entidades territoriales y otros actores del sistema, en un contexto marcado por dificultades financieras, intervenciones a aseguradoras, reclamos de usuarios y problemas en el acceso a medicamentos.
Su llegada se produjo tras la salida de Daniel Quintero Calle, quien había asumido el cargo en abril de este año por orden del expresidente Petro.