Fiscalía acusó a José Cardona, expresidente de Nueva EPS, por presunta irregularidad en facturación

La Fiscalía acusó formalmente a José Fernando Cardona, expresidente de Nueva EPS, por las presuntas irregularidades en facturación que, supuestamente, se habrían presentado durante su periodo al frente de esta aseguradora, que hoy día está intervenida por el Gobierno. Al exdirectivo se le había realizado imputación el 27 de febrero de 2025 por los cargos de fraude procesal, falsedad y peculado por apropiación. En el escrito de acusación también aparecen el exvicepresidente Administrativo y Financiero, Juan Carlos Isaza Correa; al exgerente de Contabilidad, Édgar Pedraza Castellanos; y el exgerente de Cuentas Médicas, Fabián Antonio Peralta Núñez, “por su presunta participación en un entramado que alteró los estados financieros de la entidad, entre 2019 y 2022”, dijo el ente acusador.

La Fiscalía detalló que, “en el curso de la investigación fueron identificadas 3,4 millones de facturas que relacionaban deudas a diferentes Institutos Prestadores de Salud (IPS), las cuales fueron ocultadas y dejaron de procesarse. De esta manera, los hoy procesados habrían presentado ante la junta directiva de la EPS una situación irreal en las cuentas de reserva técnica, costos, ingresos y patrimonio, y reportaron utilidades por $70.563 millones para cubrir las obligaciones pendientes”. La información, que la Fiscalía calificó como “adulterada”, fue entregada a la Superintendencia Nacional de Salud “con el objetivo de evitar una intervención y obtener la renovación de la licencia de funcionamiento, desconociendo que la entidad registraba pérdidas año tras año”. “Por todo lo anterior, los cuatro exdirectivos deberán responder en juicio oral, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y omisión de control de recursos de la salud. Adicionalmente, a Cardona Uribe se le atribuye el delito de peculado por apropiación”, comunicó el ente acusador.

Las respuestas de la defensa

Los números en el escrito de acusación distan de los comentados públicamente por el presidente Gustavo Petro, quien luego de una diligencia policial de la Contraloría (en la que se detectaron fallas de facturación por más de $21 billones) transmitió la responsabilidad a Cardona y habló de 14 millones de facturas en estado de irregularidad.

El abogado de Cardona, Javier Tamayo, le había comentado a este diario, sobre los supuestos 14 millones de facturas malversadas, que le solicitó al fiscal que las revelara detalladamente: “La Fiscalía nunca las mostró y aunque es lo que se habla desde el Gobierno, guardamos silencio respetuoso porque nosotros debemos responderle es a un juez”. El apoderado cuestionó en ese momento la filtración de un supuesto material probatorio hacia el Gobierno, cuyos señalamientos públicos, según su revisión, no coinciden en cuantía con los del ente acusador. Aseguró en esa ocasión que la defensa se enfocaría en demostrar que “los recursos no fueron usados para comprar casas ni fincas y que todo el dinero fue para pagar la salud de los colombianos”.