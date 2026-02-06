Fiscalía acusó a José Cardona, expresidente de Nueva EPS, por presunta irregularidad en facturación

La Fiscalía acusó formalmente a José Fernando Cardona, expresidente de Nueva EPS, por las presuntas irregularidades en facturación que, supuestamente, se habrían presentado durante su periodo al frente de esta aseguradora, que hoy día está intervenida por el Gobierno.
Al exdirectivo se le había realizado imputación el 27 de febrero de 2025 por los cargos de fraude procesal, falsedad y peculado por apropiación. En el escrito de acusación también aparecen el exvicepresidente Administrativo y Financiero, Juan Carlos Isaza Correa; al exgerente de Contabilidad, Édgar Pedraza Castellanos; y el exgerente de Cuentas Médicas, Fabián Antonio Peralta Núñez, “por su presunta participación en un entramado que alteró los estados financieros de la entidad, entre 2019 y 2022”, dijo el ente acusador.