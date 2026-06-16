Denuncian salarios de $11 millones en el Hospital San Juan de Dios a pesar de no funcionar

Con la premisa “hacen fiesta con la salud”, esta semana el senador electo Andrés Forero (Centro Democrático) hizo nuevas denuncias contra el Ministerio de Salud. En un video que publicó en sus redes sociales, señaló la creación de una entidad estatal vinculada al Hospital Universitario San Juan de Dios en Bogotá. Según el congresista, esta estructura administrativa representa un elevado costo a pesar de que aún no están atendiendo pacientes. Según Forero, la nueva institución creada por decreto —denominada Empresa Social del Estado Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil— comenzó a operar con planta de personal propia desde enero de 2025. Ante esto, el legislador cuestionó la conveniencia de su creación en medio de las dificultades que atraviesa el sistema de salud. Le puede interesar: El principal hospital del occidente antioqueño se declara en alerta por crítica sobreocupación. El dirigente opositor sostuvo que la nómina de la entidad asciende actualmente a cerca de $343 millones mensuales. A su juicio, el gasto resulta difícil de justificar debido a que el hospital aún no presta servicios de atención al público y a que las obras del centro médico aún no terminan.

Entre los señalamientos que mencionó Forero está la situación del viceministro de Salud, Jaime Urrego, quien permaneció durante 14 meses como director encargado del hospital. Según indicó, durante ese periodo recibió ingresos adicionales cercanos a los $220 millones por ejercer ambas funciones.

Andrés Forero también afirmó que, entre 2025 y enero de 2026, antes de la entrada en vigor de las restricciones asociadas a la Ley de Garantías, fueron incorporados 39 funcionarios a la nueva entidad y que dichas vinculaciones representarían el grueso del costo mensual denunciado.

Otro de los aspectos cuestionados por el congresista tiene relación con un contrato superior a los $200.000 millones suscrito con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco. Vale recordar que esa entidad es la encargada de adelantar las obras de recuperación de la torre central del complejo hospitalario.

Forero —quien el próximo 20 de julio iniciará su periodo como senador— manifestó que existe incertidumbre sobre las funciones específicas de los nuevos empleados, dado que los trabajos de infraestructura se encuentran bajo la responsabilidad de otra institución. En ese sentido, pidió mayor claridad sobre la distribución de competencias y recursos. Por otro lado, recordó que las intervenciones para habilitar el área de urgencias comenzaron en abril y, según los cronogramas oficiales, deberían concluir en julio. Sin embargo, expresó dudas sobre la posibilidad de que esos plazos se cumplan.

Así mismo, señaló que, pese al incremento del personal administrativo que demostró con documentos oficiales, todavía no se ve una operación asistencial que permita entender la necesidad de mantener una estructura burocrática de tal magnitud. Y también advirtió que algunos directivos reciben salarios superiores a los $11 millones mensuales. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.