Denuncian salarios de $11 millones en el Hospital San Juan de Dios a pesar de no funcionar

Con la premisa “hacen fiesta con la salud”, esta semana el senador electo Andrés Forero (Centro Democrático) hizo nuevas denuncias contra el Ministerio de Salud. En un video que publicó en sus redes sociales, señaló la creación de una entidad estatal vinculada al Hospital Universitario San Juan de Dios en Bogotá. Según el congresista, esta estructura administrativa representa un elevado costo a pesar de que aún no están atendiendo pacientes.
Según Forero, la nueva institución creada por decreto —denominada Empresa Social del Estado Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil— comenzó a operar con planta de personal propia desde enero de 2025. Ante esto, el legislador cuestionó la conveniencia de su creación en medio de las dificultades que atraviesa el sistema de salud.
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El dirigente opositor sostuvo que la nómina de la entidad asciende actualmente a cerca de $343 millones mensuales. A su juicio, el gasto resulta difícil de justificar debido a que el hospital aún no presta servicios de atención al público y a que las obras del centro médico aún no terminan.