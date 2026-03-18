Fecode irá a paro: piden “estabilizar” su modelo de salud y anuncian apoyo a Cepeda

La Junta Nacional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación concluyó sus sesiones realizadas entre el 16 y el 17 de marzo con una decisión clave: convocar a un paro nacional del magisterio de 24 horas el próximo 15 de abril. La determinación surge en medio de múltiples preocupaciones del sector docente, especialmente en torno al nuevo esquema de atención en salud. Le puede interesar: En 6 años, sistema de salud de maestros gastó 184 % más de lo que le ingresó: informe. Entre los principales motivos de la movilización está la defensa del Acuerdo 003 de 2024, que establece las bases del modelo de salud para los maestros. Este acuerdo introdujo cambios significativos en la forma en que se contratan y prestan los servicios médicos, lo que ha generado problemáticas en la prestación de servicios.

Uno de los ajustes más relevantes es la eliminación de los operadores, quienes anteriormente gestionaban la contratación de clínicas y hospitales. En su lugar, esta función fue asumida por la Fiduprevisora, entidad fiduciaria con participación mayoritaria del Estado, lo que representa una transformación estructural en el sistema.

Los docentes han expresado su preocupación por el manejo de los recursos destinados a su bienestar. En ese sentido, exigen que se respete el presupuesto del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), al considerar que cualquier alteración podría afectar la calidad y continuidad de los servicios de salud. Así mismo, el gremio reclama a las entidades prestadoras que cumplan con sus obligaciones y eviten, según ellos, suspender la atención sin justificación. Así mismo, advierten que estas interrupciones ponen en riesgo tanto la salud de los educadores como la de sus familias beneficiarias.

Otra de las peticiones centrales es que la dirección de la Fiduprevisora respalde las acciones impulsadas por el fondo, con el objetivo de lograr una estabilización efectiva del modelo sanitario. Para ello, proponen la creación de una mesa técnica permanente que permita hacer seguimiento a los acuerdos existentes. Esta instancia buscaría facilitar el cumplimiento de compromisos previamente adquiridos entre la fiduciaria, las organizaciones filiales y la federación, especialmente en lo relacionado con la prestación del servicio de salud en condiciones dignas y oportunas. Además del tema de salud, el paro también responde a demandas laborales. Los maestros solicitan la expedición urgente de decretos salariales, así como el reconocimiento y pago de prestaciones económicas que consideran pendientes, incluyendo la prima de mitad de año.