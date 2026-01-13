Denuncian que Famisanar contrató tres personas con poca o nula experiencia en salud

El primer caso es el de Yessid Miguel Betancourt Espitia, quien es contratista de la aseguradora con un sueldo de $40’702.774. Es abogado especialista en gestión pública y en su experiencia laboral solo registra ser contratista y profesional universitario de la Contraloría Municipal de Montería. Allí trabajó de mayo de 2013.

El segundo caso es el de Nathaly Sofía Ramos Maiguel, quien labora como gerente de gestión humana y abogada de profesión con especialización en derecho procesal civil. Tiene un sueldo de 23’537.819 y en su experiencia laboral tiene consignado que fue judicante en Esenttia desde julio de 2024, así como analista jurídica en la EPS Coosalud entre octubre de 2022 y noviembre de 2025. El último caso es el de Paulo Andrés Arenas Soto. Se desempeña actualmente en Famisanar como gerente técnico de ventas y es profesional en relaciones internacionales y estudios políticos. Tiene un sueldo de $22’345.716. Sin embargo, ese cargo es nuevo en la aseguradora y lo inició el 20 de enero de 2025.

Vale recordar que las denuncias de Andrés Forero sobre esa entidad advierten la contratación de 75 personas desde la llegada del interventor Germán Darío Gallo en noviembre del año pasado, con un costo mensual cercano a los $700 millones. Lea más: Así fue el cambio de agentes en EPS intervenidas: algunas completan hasta 4 relevos El congresista uribista recordó que en esas contrataciones figuran bachilleres con salarios de hasta $28 millones mensuales, así como técnicas en enfermería que recibirían cerca de $40 millones al mes. En ese sentido, recordó que desde el año pasado, en febrero, cuando el Gobierno Petro realizó cambios en el manual de manejo en las EPS, se empezó a contratar nuevas personas en varias entidades. La cifra sería de 572 nuevos contratados por un costo mensual de $2.700 millones.

Forero mencionó que entre los beneficiados por estas contrataciones figura Kemer Ramírez, exinterventor de la EPS Sanitas, quien habría sido vinculado con una remuneración mensual de $40 millones. Además, fue vehemente en su crítica a estos manejos que ha llevado a cabo el Gobierno en las EPS intervenidas. “Descaradamente los interventores [...] están ordeñando las EPS intervenidas mientras los pacientes se quedan sin medicamentos”, remató el también candidato al Senado.

¿Por qué está intervenida la EPS Famisanar? Famisanar fue intervenida por la Superintendencia de Salud en septiembre de 2023 por problemas financieros y de prestación del servicio. ¿Qué cuestiona Andrés Forero sobre la contratación? Denuncia la creación de nuevos cargos, salarios elevados y contratación de personas con experiencia limitada en la EPS intervenida. ¿Cuánto cuestan las nuevas contrataciones en Famisanar? Según Forero, las 75 personas contratadas desde noviembre tendrían un costo mensual cercano a los $700 millones.