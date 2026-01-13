Denuncian que Famisanar contrató tres personas con poca o nula experiencia en salud

Siguen las denuncias sobre la contratación en la entidad promotora de salud (EPS) Famisanar. Esa aseguradora está bajo el control del Gobierno del presidente Gustavo Petro, por medio de una intervención forzosa administrativa de la Superintendencia de Salud, desde septiembre de 2023. Desde noviembre pasado, con el cambio de agente interventor, se habrían contratado otras 75 personas.
La nueva denuncia del representante a la Cámara Andrés Forero (Centro Democrático) señala tres casos de personas que han sido contratadas para esa EPS sin que tengan suficiente experiencia y la creación de un nuevo cargo.