Así es Referentes, el programa con el que la Alcaldía de Medellín busca fomentar el liderazgo en los jóvenes

La semana pasada, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dio apertura a una nueva cohorte de Referentes, una escuela de liderazgo que ofrece un diplomado, certificado por la Universidad EIA, orientado a brindar herramientas teóricas y prácticas para potenciar las capacidades de incidencia y transformación social en la juventud. La iniciativa está dirigida a personas entre los 14 y 28 años, interesadas en abanderar iniciativas desde lo público y en desarrollar habilidades para inspirar, movilizar y generar cambios en sus entornos.

En esta edición, 50 participantes de todas las comunas y corregimientos fueron seleccionados para vivir esta experiencia académica y formativa que busca consolidar una nueva generación con vocación de servicio público.

El contenido académico abordará asuntos como geopolítica, ciencia, tecnología e innovación; el tránsito de la participación ciudadana hacia escenarios de representación; ética en la gestión estatal; transición energética y liderazgo en entornos digitales; así como conflicto, seguridad y construcción de paz en Colombia. Cada módulo está diseñado para fortalecer habilidades analíticas, criterio ético y visión estratégica. "Ustedes son un grupo muy especial. Pasaron porque tienen habilidades, capacidades. Nos interesa formarlos, no alrededor de una ideología, ni utilizar los recursos públicos para que cambien su forma de pensar. Queremos que tengan liderazgo y que, desde el espacio en el que estén, den soluciones a la gente", señaló el alcalde.