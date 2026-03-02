EPM denuncia amenazas y extorsiones de las disidencias de ‘Calarcá’: habrían grabado video dentro Hidroituango

A la cancelación de la visita a Hidroituango por una alerta de un presunto atentado terrorista en contra del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se suma otra preocupación que involucra a EPM, y son las extorsiones que, según el mandatario distrital, viene sufriendo esta entidad por parte del frente 36 de las disidencias de las Farc, en cabeza de alias Calarcá y alias Primo Gay. Lea más: EPM desmiente especulaciones y aclara que embalse de Hidroituango no está al máximo Lo más crítico de la denuncia es un video que fue enviado desde la casa de máquinas de la hidroeléctrica, en el que un presunto integrante de esta estructura criminal habría dicho “estamos dentro”, mientras registraba la operación del personal. De inmediato, el video fue compartido con las autoridades, quienes ya investigan la situación. “Cuando ellos envían este video, justamente desde casa de máquinas, es con la intención de mandar una amenaza directa, casi diciendo que tienen la capacidad desde adentro de generar un ataque terrorista, y que por eso EPM tenía que desembolsar una buena cantidad de recursos. Y por supuesto, la responsabilidad nuestra es no pagarle un solo peso a esas estructuras criminales y que, por el contrario, todo lo que genera Hidroituango es para el país, los antioqueños y la inversión social”, dijo el alcalde de Medellín.

El mandatario también detalló que en tan sólo año y medio las disidencias de las Farc han derribado tres torres de energía, dos en Medellín y una en Bello, hechos que deben motivar aún más a las autoridades a ir al fondo del asunto y ejecutar las acciones correspondientes. “Quieren apagar el país. Y ojo con esta información que hemos recibido: el ataque a Hidroituango y al sistema energético no sólo es de las estructuras criminales, es del Gobierno Petro; que no sea que lo que pretendan sea apagar el país antes de elecciones. O mire lo que pasa en Santander con EPM, donde unos sindicatos presentan un pliego de condiciones que le costaría a la empresa más de $276.000 millones al año, cuando ya tienen mejores condiciones que cualquier otro trabajador en Colombia, y entran en anunciando el cese de actividades. No podemos permitir eso”, agregó.

Lo que dice EPM sobre la situación

John Alberto Maya Salazar, gerente de EPM, dijo que ante la cantidad de personas —casi 4.000 que trabajan en la etapa 2 de Hidroituango— es muy probable que algún criminal se haya infiltrado y grabado dicho video en todo el corazón de la hidroeléctrica; no obstante, reconocen la gravedad del asunto y por ende han actuado de manera inmediata. “Como menciona el señor alcalde, nosotros no hemos cedido ante ninguna extorsión. Esos videos ya están en poder de la Fiscalía y la Policía, y esperamos que las investigaciones avancen de buena manera para tener muy pronto los resultados”, precisó. Entérese: En video | Estos fueron los drones que sobrevolaron Hidroituango y que obligaron a cancelar vista del gobernador y el alcalde Respecto a los ataques que ha padecido EPM en sus torres de energía, Maya Salazar enfatizó en la importancia de no tener una sola línea de suministro, pues de ser así los atentados habrían sido catastróficos para la ciudad. Lo que le permitió a EPM soportar el derribamiento de las estructuras en Medellín y Bello, según él, fueron las diferentes redes alternativas que la entidad tiene diseñadas desde el punto de vista eléctrico, no sólo en Antioquia sino también a lo largo y ancho del país. “Aunque estemos, en cierta parte, blindados ante los ataques por lo robusto de nuestro sistema, tenemos que estar alerta. El sobrevuelo de los drones en Hidroituango no es para poner un pendón de felicitaciones, y es el mismo Modus Operandi que tienen en otras zonas de Colombia como el Cauca y Bolívar. Eso ya lo sabe el Ejército y por eso nos lo notificaron”.

