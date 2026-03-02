Partido MIRA denunció posibles irregularidades en votaciones de los colombianos en el exterior

El Partido MIRA alertó este lunes 2 de marzo sobre una serie de irregularidades detectadas durante la jornada electoral en el extranjero, luego de haber expresado el pasado 25 de febrero una preocupación por la legitimidad de la garantía electoral en estas elecciones.
Según el movimiento político, el proceso electoral que que inició este lunes en el exterior y se extenderá hasta el domingo 8 con el cierre de las urnas, ya presenta fallas que comprometen la transparencia y el derecho fundamental al voto libre y secreto de los más de 1.2 millones de connacionales habilitados en 67 países.