Factcheck: Con salud en crisis, Petro dice tener para pagar cuidadoras de pacientes

No hay respiro para el debilitado sistema de salud colombiano. En medio de la crisis financiera que vive el sector, ahora el presidente Gustavo Petro sugiere ponerle más cargas económicas. Al menos así lo expuso esta semana en referencia a las personas cuidadoras.
Le puede interesar: Así están “rifando” Famisanar: en mes y medio el nuevo interventor contrató 75 personas con un costo mensual de $700 millones.
En una publicación por X (antiguo Twitter), el mandatario expuso que “las cuidadoras son parte del sistema de prevención que deben ser pagas por el sistema de salud” y que “tenemos la capacidad para hacerlo y lo hice en Bogotá”.