Factcheck: Con salud en crisis, Petro dice tener para pagar cuidadoras de pacientes

No hay respiro para el debilitado sistema de salud colombiano. En medio de la crisis financiera que vive el sector, ahora el presidente Gustavo Petro sugiere ponerle más cargas económicas. Al menos así lo expuso esta semana en referencia a las personas cuidadoras. En una publicación por X (antiguo Twitter), el mandatario expuso que "las cuidadoras son parte del sistema de prevención que deben ser pagas por el sistema de salud" y que "tenemos la capacidad para hacerlo y lo hice en Bogotá".

La propuesta la hizo en respuesta a un trino del abogado Daniel Sanín, quien opinó —a modo de ejemplo— que una anciana con una pensión de $3’800.000 “no puede pagar una cuidadora”. “A las nuevas generaciones que les toca un régimen más duro de pensión les tocará entrenar sus gatos para que los cuiden”, agregó.

¿Hay dinero para pagar cuidadoras? Lo que dice el Ministerio de Hacienda

Sin embargo, esa respuesta/propuesta de Petro, a juzgar por las entidades bajo su mandato, no es viable o, al menos, no hay información que permita sostener que lo es. De hecho, en los dos documentos que el Ministerio de Hacienda le envió al Congreso de la República sobre los costos de la fallida reforma a la salud (que incluía una compensación económica a las personas cuidadoras) no incluyó pagos a esas personas en sus cálculos.

De hecho, esa cartera confirmó en esas ocasiones que no tenía conocimiento de dónde saldrían los recursos para sostener esa propuesta e, incluso, no habló de aval fiscal, sino de “análisis de impacto fiscal”, por lo cual no tuvo el peso jurídico requerido ni se certificó la disponibilidad de recursos y autorización del gasto.

Por otro lado, cifras que mostró —en referencia a esta propuesta— el investigador en salud Johnattan García señalan que en Colombia hay cerca de 600.000 personas con discapacidad que necesitan asistencia permanente. Por lo cual, según expuso, “si se les pagara cuidadora solo al 25 %, por el mínimo, el sistema de salud necesitaría $5.2 billones al año”.

No obstante, esa cantidad no la tiene el sistema ni con la reforma, aseguró el investigador García.

"Es más, con la reforma era peor, porque no solo no alcanzaba para pagarle a futuros cuidadores convertidos en empleados del sistema, sino que desfinanciaba lo poco que hoy se paga en viáticos, transporte y cuidado. Los servicios complementarios en la reforma no tenían recursos", agregó.

El fallo de la Corte Constitucional sobre los cuidadores en 2026

Vale recordar que la Corte Constitucional, en diciembre de 2025, falló una tutela que dejó en claro que las entidades promotoras de salud (EPS) están en la obligación de proporcionar un cuidador a aquellos pacientes que lo necesiten y que no cuenten con uno. Lo hizo en la sentencia T-319 de 2025, en la que resolvió el caso de una cartagenera de 100 años cuyos familiares no podían hacerse cargo de ella.