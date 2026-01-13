x

Factcheck: Con salud en crisis, Petro dice tener para pagar cuidadoras de pacientes

¿Puede el sistema de salud pagar a las cuidadoras como propone Petro? Según el presidente, el Gobierno tiene “la capacidad para hacerlo”, pero ni siquiera hay claridad sobre los recursos para llevarlo a cabo.

    Las personas cuidadoras son un servicio complementario que recae principalmente en el núcleo familiar. FOTO GETTY
El Colombiano
El Colombiano
hace 10 horas
bookmark

No hay respiro para el debilitado sistema de salud colombiano. En medio de la crisis financiera que vive el sector, ahora el presidente Gustavo Petro sugiere ponerle más cargas económicas. Al menos así lo expuso esta semana en referencia a las personas cuidadoras.

Le puede interesar: Así están “rifando” Famisanar: en mes y medio el nuevo interventor contrató 75 personas con un costo mensual de $700 millones.

En una publicación por X (antiguo Twitter), el mandatario expuso que “las cuidadoras son parte del sistema de prevención que deben ser pagas por el sistema de salud” y que “tenemos la capacidad para hacerlo y lo hice en Bogotá”.

La propuesta la hizo en respuesta a un trino del abogado Daniel Sanín, quien opinó —a modo de ejemplo— que una anciana con una pensión de $3’800.000 “no puede pagar una cuidadora”. “A las nuevas generaciones que les toca un régimen más duro de pensión les tocará entrenar sus gatos para que los cuiden”, agregó.

¿Hay dinero para pagar cuidadoras? Lo que dice el Ministerio de Hacienda

Sin embargo, esa respuesta/propuesta de Petro, a juzgar por las entidades bajo su mandato, no es viable o, al menos, no hay información que permita sostener que lo es. De hecho, en los dos documentos que el Ministerio de Hacienda le envió al Congreso de la República sobre los costos de la fallida reforma a la salud (que incluía una compensación económica a las personas cuidadoras) no incluyó pagos a esas personas en sus cálculos.

De hecho, esa cartera confirmó en esas ocasiones que no tenía conocimiento de dónde saldrían los recursos para sostener esa propuesta e, incluso, no habló de aval fiscal, sino de “análisis de impacto fiscal”, por lo cual no tuvo el peso jurídico requerido ni se certificó la disponibilidad de recursos y autorización del gasto.

Por otro lado, cifras que mostró —en referencia a esta propuesta— el investigador en salud Johnattan García señalan que en Colombia hay cerca de 600.000 personas con discapacidad que necesitan asistencia permanente. Por lo cual, según expuso, “si se les pagara cuidadora solo al 25 %, por el mínimo, el sistema de salud necesitaría $5.2 billones al año”.

No obstante, esa cantidad no la tiene el sistema ni con la reforma, aseguró el investigador García.

“Es más, con la reforma era peor, porque no solo no alcanzaba para pagarle a futuros cuidadores convertidos en empleados del sistema, sino que desfinanciaba lo poco que hoy se paga en viáticos, transporte y cuidado. Los servicios complementarios en la reforma no tenían recursos”, agregó.

Además: Minsalud insiste en que reforma sí tiene aval fiscal, pero es un análisis de impacto

El fallo de la Corte Constitucional sobre los cuidadores en 2026

Vale recordar que la Corte Constitucional, en diciembre de 2025, falló una tutela que dejó en claro que las entidades promotoras de salud (EPS) están en la obligación de proporcionar un cuidador a aquellos pacientes que lo necesiten y que no cuenten con uno. Lo hizo en la sentencia T-319 de 2025, en la que resolvió el caso de una cartagenera de 100 años cuyos familiares no podían hacerse cargo de ella.

Para leer más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Cuánto costaría pagarle a las cuidadoras en Colombia?
Se estima que el costo superaría los $5.2 billones de pesos anuales si se cubriera apenas al 25% de las personas que requieren asistencia permanente, según cálculos de investigadores en salud.
¿Están obligadas las EPS a poner un cuidador hoy?
Sí, según la sentencia T-319 de 2025 de la Corte Constitucional, las EPS deben proporcionar un cuidador cuando el paciente lo necesite y su red familiar no tenga la capacidad económica o física de brindarlo.

Temas recomendados

Ministerio de Salud
Salud
Reforma a la salud
Sistema de salud
Cuidados en casa
pacientes
Colombia
Gustavo Petro
