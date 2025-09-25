Los puntos que destacaron a 4 hospitales de Colombia en los mejores de Latinoamérica

A pesar del momento complejo que vive el sistema de salud en Colombia, por cuenta de la crisis financiera, los hospitales del país son reconocidos por sus resultados y calidad. Así lo mostró el ranking Intellat 2025, que puso a cuatro instituciones dentro del top 10 de hospitales y clínicas de Latinoamérica.
La evaluación para hacer el escalafón consideró aspectos como calidad, eficiencia, seguridad clínica y sostenibilidad, aun cuando en el contexto actual lo que predomina son los desafíos financieros y la alta demanda asistencial en el sistema de salud.