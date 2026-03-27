EPS intervenidas siguen con pérdidas billonarias y Nueva EPS lleva 2 años sin estados financieros

Los problemas del sistema de salud están en sus cimientos, no en la superficie: eso dictaminó el último informe de Así Vamos en Salud, una organización que le hace seguimiento y acompañamiento al sector en el país. Para su diagnóstico de 2025 revisaron datos de la Superintendencia de Salud, entidad pública encargada de hacerle inspección, vigilancia y control a las entidades promotoras de salud (EPS) e instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS). El problema financiero es crítico: los números están en rojo. Para el cierre del año pasado, las EPS reportaron un patrimonio negativo de $16,86 billones, quedando en una situación de insolvencia estructural. Es decir, ni siquiera liquidando las entidades se lograría conseguir el dinero para pagar las deudas. Le puede interesar: Si tuvo que sacar plata de su bolsillo para salud, le puede pedir reembolso a su EPS. A ese panorama se suman otros indicadores que refuerzan la gravedad del deterioro. El informe advierte que no se trata solo del patrimonio negativo, sino de un conjunto de señales que muestran un desbalance: el sistema gasta sistemáticamente más de lo que recibe por parte del Estado. Hoy, por cada $100 que ingresan a las aseguradoras, se requieren cerca de $109 para cubrir la atención en salud de sus afiliados, una brecha que se ha venido ampliando con el tiempo. Ese desfase se refleja en la siniestralidad —ingresos versus gastos—, que alcanzó el 109 % en 2025. En la práctica, esto implica que la operación es deficitaria por definición. A la par, el endeudamiento ha crecido de forma sostenida desde 2021, mientras las pérdidas operacionales se acumulan, profundizando la fragilidad financiera del sistema.

En el régimen contributivo, varias EPS operan con márgenes muy estrechos o directamente en pérdida. Entre las más presionadas están Sanitas, con una siniestralidad del 113 % y cerca de 6 millones de afiliados; Famisanar, también con 113 % y pérdidas cercanas a $684.000 millones; Compensar, con 108,2 % y pérdidas por $452.000 millones, y Servicio Occidental de Salud (SOS), con una siniestralidad del 110 %. Entre tanto, el panorama en el régimen subsidiado también es crítico. De las 12 aseguradoras que reportaron información en 2025, solo dos registraron utilidades, mientras las otras 10 acumularon pérdidas cercanas a $1,3 billones. Las mayores pérdidas se concentran en Savia Salud, Emssanar, Asmet Salud, Dusakawi y Capital Salud. ¿Cómo les fue a intervenidas? En ese contexto, también se advierte que las intervenciones que ha hecho el Gobierno a ocho EPS no han logrado revertir esa situación de crisis. A esto se suma una limitación clave en la información disponible: la ausencia de reportes recientes de Nueva EPS desde el primer trimestre de 2024 dificulta tener una fotografía completa del sistema, especialmente si se tiene en cuenta que esta entidad concentra 11,5 millones de afiliados, equivalentes al 22 % del total (corte a febrero de 2026). En el caso específico de las intervenidas del régimen contributivo, los resultados financieros muestran pérdidas recurrentes y deterioro patrimonial. Famisanar, intervenida desde septiembre de 2023, reportó para 2025 un patrimonio negativo de $2,8 billones y pérdidas operacionales en todos los años analizados.

Entre tanto, las pérdidas operacionales de SOS pasaron de aproximadamente $93.000 millones en 2021 a $78.000 millones en 2025, con resultados negativos durante todo el periodo y un patrimonio cercano a menos $1,1 billones. Por el lado del régimen subsidiado, Emssanar reportó en 2025 un patrimonio negativo de $2,2 billones y pérdidas por $388.000 millones; también Asmet Salud presentó una situación financiera crítica, con patrimonio negativo de $1,5 billones y pérdidas por $217.000 millones el año anterior, aunque el informe señala que el ritmo de deterioro se habría desacelerado frente a otros años. A su vez, Savia Salud (con 1,6 millones de afiliados ubicados en Antioquia, la mayoría del régimen subsidiado) reportó pérdidas cercanas a $390.000 millones en 2025 y un patrimonio negativo cercano a $1,5 billones; mientras que Dusakawi registró pérdidas por $101.000 millones y Capresoca pérdidas por $48.000 millones. Todas con patrimonio negativo. El análisis concluye que, en general, las medidas de intervención del Gobierno del presidente Gustavo Petro no han logrado revertir el deterioro estructural de estas entidades, ya que el patrimonio continúa cayendo y las pérdidas se mantienen, aunque en algunos casos se desacelera el ritmo del deterioro financiero. La realidad de Nueva EPS Como desde 2024 Nueva EPS no presenta sus estados financieros, no existe información pública oficial sobre los números de la entidad más grande del sistema.

El informe advierte que la ausencia de esta información limita el análisis completo del sistema de salud y dificulta conocer la situación real de la Nueva EPS, lo que representa un riesgo para la estabilidad del sector, dado el tamaño de la entidad y el número de usuarios que atiende. Vale recordar que esta aseguradora no envió información para cálculo de la unidad de pago por capitación (UPC) de 2026. Esta última son los recursos para pagar la atención en salud de los afiliados, se usan los datos enviados de todas las EPS. Según el documento llamado “Estudio técnico para el cálculo de la UPC 2026 y sus mecanismos de ajuste de riesgo” del Ministerio de Salud, para el cálculo no se contó con sus cifras. Esto quiere decir que para calcular esa unidad —que la Corte Constitucional ha dicho que es insuficiente— no se contó con lo que concierne a la aseguradora que concentra el 22 % de la población afiliada al sistema de salud. Así quedó consignado en el documento del ministerio en el aparte que menciona cuáles fueron las seleccionadas para el cálculo en el régimen contributivo. Dos fueron excluidas “por criterios asociados a la calidad del dato”. Sobre la Nueva EPS se expresó que “no fue incorporada al análisis al no reportar la certificación del costo, incumpliendo un requisito esencial de validación financiera y no permite realizar el cálculo del indicador de cobertura para evaluar la calidad del dato reportado”. Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.