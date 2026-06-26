Mujeres colombianas sufren más de enfermedades psiquiátricas que hombres, revela informe de MinSalud y la UdeA

El Ministerio de Salud, en alianza con la Universidad de Antioquia, presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM) 2025, considerada uno de los estudios más completos realizados en el país sobre esta temática. La investigación ofrece un panorama actualizado sobre las condiciones de salud mental de la población colombiana y servirá como base para la formulación de políticas públicas sustentadas en evidencia.
La encuesta alcanzó una cobertura del 94,1 % y recopiló información de 110.842 personas de siete años de edad en adelante, residentes en zonas urbanas y rurales de los 32 departamentos y las seis regiones del país. Además, incluyó el análisis de 5.000 segmentos poblacionales, lo que permitió obtener una visión amplia y representativa de la realidad nacional.
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La ENSM 2025 está estructurada en cinco capítulos que abordan aspectos relacionados con la salud mental, los problemas y trastornos mentales, el consumo de sustancias psicoactivas y el acceso a servicios de atención en salud mental y comunitarios. El estudio también incorpora un análisis desde los determinantes sociales, la equidad y el enfoque diferencial.