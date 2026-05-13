Votantes en Colombia “tienen que tomar decisiones fuertes”: líder en salud mundial

En Colombia, el tiempo de espera para acceder a medicamentos de los pacientes y usuarios del sistema de salud se está prolongando. Así lo muestra el WAIT Indicator & Root Causes (Indicador de Espera y Causas Principales) de la consultora IQVIA: un proveedor que es líder mundial de analíticas avanzadas, soluciones tecnológicas y servicios de investigación clínica para el sector salud. Las cifras presentadas durante el Fifarma Annual Summit 2026 —llevado a cabo en Brasilia, Brasil— muestran que en Colombia el tiempo de espera promedio (meses) entre la disponibilidad pública de un medicamento innovador aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y su llegada al país es de 41 meses;...