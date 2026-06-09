El llamado de Pacientes Colombia a Abelardo y Cepeda: tener en cuenta a los usuarios

A 12 días de que los colombianos decidan entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda quién será el sucesor de Gustavo Petro en la Presidencia, desde el sector salud se han hecho llamados para poner como prioridad atender la crisis financiera y humanitaria que vive el sistema después de cuatro años de decisiones gubernamentales que afectaron la prestación de los servicios. Una de esas organizaciones que alzó la mano para llamar la atención de los candidatos es Pacientes Colombia.
Ese movimiento, que reúne a 204 organizaciones de pacientes en todo el país, hizo un llamado público a las candidaturas presidenciales de Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda para que se comprometan a crear y formalizar una instancia permanente de participación ciudadana en salud en caso de llegar al Gobierno.
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La organización señaló que la participación de pacientes y usuarios no puede limitarse a los debates propios de la coyuntura electoral ni a escenarios simbólicos, sino que debe integrarse de manera efectiva en los espacios donde se toman decisiones sobre el sistema de salud. Entre ellos mencionó los Puestos de Mando Unificado (PMU) y otros mecanismos de coordinación sectorial encargados de definir políticas públicas, rutas de atención, asignación de recursos y respuestas ante situaciones de crisis.