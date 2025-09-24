Esto es lo que deben las EPS intervenidas por el Gobierno a hospitales y clínicas

Los efectos de las intervenciones forzosas de la superintendencia del ramo a las entidades promotoras de salud (EPS) siguen mostrando preocupantes cifras. Uno de los hallazgos que mostró el más reciente estudio de cartera hospitalaria de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) es que el 53,3 % de la deuda total con las instituciones prestadoras de servicios (IPS) provienen de esas aseguradoras. Le puede interesar: Gremio de hospitales y clínicas alerta que deuda con 227 IPS llegó a $24 billones. En ese sentido, el análisis del gremio —que agrupa a 227 IPS y que lleva 27 años publicando ese documento— advierte que las 11 EPS intervenidas para administrar (ocho) y en vigilancia especial (tres) adeudan más de $12,8 billones de los $24 billones del total de la deuda. Es decir, el 53,3 %. De igual manera, corresponde al 79,8 % de la deuda que tienen las EPS que están en operación y tienen una cartera en mora de $7,3 billones, que es el 85,6 % de la cartera en mora de las EPS activas.

Frente a diciembre de 2024, estas 11 EPS incrementaron su cartera total en 27,6 %, o sea, en más de $2,7 billones; mientras que la concentración de su cartera morosa en 2,1 puntos porcentuales, pasando de 54,9 % a 57 %. Por otro lado, el análisis de la ACHC mostró que la aseguradora que tuvo un mayor incremento en su cartera, entre diciembre de 2024 y junio de 2025, fue la Nueva EPS (en ambos regímenes) con cerca de $1,7 billones: un incremento del 33,7 %. Las otras EPS con mayor incremento absoluto en su cartera total son Sanitas, con un incremento de más de $290.000 millones (22 %) y Coosalud (en ambos regímenes), con un incremento de más de $265.000 millones (31,3 %).

Estas tres entidades concentran el 81 % del crecimiento de más de $2,2 billones (entre diciembre de 2024 y junio de 2025) en la cartera total del grupo de 11 aseguradoras con medidas de intervención o especiales interpuestas por la Superintendencia de Salud. Vale recordar que la cartera en salud se divide en dos tipos: la cartera corriente y la cartera en mora. La primera es la que no se ha vencido, mientras que la que está en mora es la que supera los 60 días (dos meses). Entre otros datos reveladores del estudio de la ACHC es que las EPS del régimen contributivo concentran el 50,5 % de la deuda total, lo que corresponde a más de $12,1 billones, seguido por las EPS del régimen subsidiado que concentran 26,3 % del total de la deuda, que son más de $6,3 billones.