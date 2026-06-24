Clínica Infantil en Bogotá cerrará sus servicios de urgencia por crisis financiera

El Gobierno en Colombia cambia y la crisis del sistema de salud continúa. La Clínica Infantil Colsubsidio —uno de los principales centros de atención pediátrica de Bogotá— informó que dejará de prestar temporalmente el servicio de urgencias a partir del 1 de julio de 2026. La medida estaría relacionada con dificultades económicas derivadas de retrasos en los pagos que deben realizar las entidades promotoras de salud (EPS) con las que tiene convenio. Famisanar es una de estas. Le puede interesar: Estudio revela que 22 % de colombianos gasta más de $500.000 al mes para pagar salud. La situación financiera que enfrenta la institución habría llevado a tomar esta decisión con el fin de proteger la operación de otros servicios considerados como esenciales, según reportó Blu Radio. El incumplimiento de compromisos económicos por parte de la mencionada aseguradora sería uno de los factores determinantes en el cierre temporal.

Pese a la suspensión anunciada, la clínica aseguró que mantendrá la atención de pacientes que requieren tratamientos continuos y de alta complejidad: entre ellos se encuentran niños con cáncer y personas que reciben manejo especializado por hemofilia. Hasta el momento, la institución y Famisanar no han emitido comunicados oficiales en los que se expliquen los alcances de la decisión o se detallen las acciones previstas para enfrentar la contingencia.

La estrategia de la Clínica Infantil busca garantizar la sostenibilidad de los programas especializados que actualmente desarrolla la clínica. Por lo cual, la prioridad sería asegurar la continuidad de los servicios considerados más sensibles para la entidad médica mientras se avanza en la búsqueda de soluciones financieras. La situación se presenta en un contexto complejo para el sistema de salud, en la que al menos 4.100 instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) han cerrado sus servicios por la crisis del sector, que incluyen problemas de flujo de recursos asociados a demoras en los giros de algunas EPS.

A través de los últimos años, la Clínica Infantil Colsubsidio se ha consolidado como una referencia en la atención de niños y adolescentes en casos que demandan intervenciones médicas de alta complejidad. De hecho, su servicio de urgencias atiende regularmente patologías respiratorias, infecciosas, neurológicas y cardiovasculares. Colombia vive una crisis humanitaria y financiera en su sistema de salud, que se fue recrudeciendo a medida de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro fue golpeando las arcas de las EPS con una unidad de pago por capitación (UPC) por debajo de lo que el sector requería. La UPC es la plata que el Estado le gira mensualmente a las EPS para la atención de sus usuarios, cuyos ajustes en los últimos cuatro años, según determinaciones de la Corte Constitucional, fue insuficiente.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo cerrará el servicio de urgencias de la Clínica Infantil Colsubsidio? La clínica informó que el servicio de urgencias dejará de operar desde el 1 de julio de 2026 como parte de un ajuste derivado de su situación financiera. ¿Por qué la Clínica Infantil Colsubsidio cerrará urgencias? La institución atribuye la decisión a problemas de liquidez asociados a las deudas acumuladas por las EPS y a las dificultades financieras del sector salud. ¿La clínica dejará de prestar todos sus servicios? No. El cierre anunciado corresponde al servicio de urgencias. Otros servicios asistenciales y especializados continuarán funcionando según informó la entidad.