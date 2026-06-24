Clínica Infantil en Bogotá cerrará sus servicios de urgencia por crisis financiera

El Gobierno en Colombia cambia y la crisis del sistema de salud continúa. La Clínica Infantil Colsubsidio —uno de los principales centros de atención pediátrica de Bogotá— informó que dejará de prestar temporalmente el servicio de urgencias a partir del 1 de julio de 2026. La medida estaría relacionada con dificultades económicas derivadas de retrasos en los pagos que deben realizar las entidades promotoras de salud (EPS) con las que tiene convenio. Famisanar es una de estas.
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La situación financiera que enfrenta la institución habría llevado a tomar esta decisión con el fin de proteger la operación de otros servicios considerados como esenciales, según reportó Blu Radio. El incumplimiento de compromisos económicos por parte de la mencionada aseguradora sería uno de los factores determinantes en el cierre temporal.