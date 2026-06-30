Clínica Infantil en Bogotá aplaza dos semanas el cierre de su servicio de urgencias

La red de servicios de salud en Bogotá tomó un respiro. La Clínica Infantil Colsubsidio continuará atendiendo las urgencias pediátricas hasta el próximo 15 de julio, luego de que se aplazara la suspensión del servicio que inicialmente estaba prevista para el 1 de julio. La decisión fue posible tras un preacuerdo alcanzado entre Colsubsidio y Famisanar EPS, que se enfocó a avanzar en el pago de las obligaciones económicas pendientes.
Este cambio representa un alivio temporal para la red de atención infantil de Bogotá, que se preparaba para afrontar la salida de uno de los principales servicios de urgencias pediátricas de la ciudad. No obstante, la continuidad del servicio dependerá de que los compromisos financieros acordados entre ambas entidades se materialicen dentro de los plazos establecidos.
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La institución explicó que mantendrá la prestación del servicio mientras cuente con los recursos suficientes para garantizar su funcionamiento. En consecuencia, el foco ahora está puesto en el cumplimiento del acuerdo económico, ya que de ello dependerá la operación de las urgencias pediátricas una vez venza el nuevo plazo.