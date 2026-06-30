Clínica Infantil en Bogotá aplaza dos semanas el cierre de su servicio de urgencias

La red de servicios de salud en Bogotá tomó un respiro. La Clínica Infantil Colsubsidio continuará atendiendo las urgencias pediátricas hasta el próximo 15 de julio, luego de que se aplazara la suspensión del servicio que inicialmente estaba prevista para el 1 de julio. La decisión fue posible tras un preacuerdo alcanzado entre Colsubsidio y Famisanar EPS, que se enfocó a avanzar en el pago de las obligaciones económicas pendientes. Este cambio representa un alivio temporal para la red de atención infantil de Bogotá, que se preparaba para afrontar la salida de uno de los principales servicios de urgencias pediátricas de la ciudad. No obstante, la continuidad del servicio dependerá de que los compromisos financieros acordados entre ambas entidades se materialicen dentro de los plazos establecidos. Le puede interesar: Clínica Infantil en Bogotá cerrará sus servicios de urgencia por crisis financiera. La institución explicó que mantendrá la prestación del servicio mientras cuente con los recursos suficientes para garantizar su funcionamiento. En consecuencia, el foco ahora está puesto en el cumplimiento del acuerdo económico, ya que de ello dependerá la operación de las urgencias pediátricas una vez venza el nuevo plazo.

La prórroga también reduce, al menos por ahora, el riesgo de una mayor congestión en otros hospitales y clínicas que atienden población infantil en la capital. Las autoridades distritales habían advertido que la red pediátrica enfrenta una alta demanda, por lo que la suspensión del servicio habría incrementado la presión sobre los demás prestadores. De acuerdo con los reportes oficiales, las urgencias pediátricas de Bogotá registran niveles de ocupación muy superiores a su capacidad instalada, situación que podría agravarse si disminuye la oferta de atención. La permanencia de este servicio evita, de momento, que miles de pacientes deban ser remitidos a otras instituciones ya saturadas.

El origen de esta situación está relacionado con las dificultades financieras derivadas de la cartera que Famisanar EPS mantiene con Colsubsidio. La deuda, que supera los $700.000 millones según información conocida previamente, ha puesto en riesgo la sostenibilidad de algunos servicios médicos de alta complejidad que presta la institución. Aunque el preacuerdo abre la posibilidad de mantener la atención, el desenlace dependerá de que los pagos se hagan efectivos. La falta de liquidez puede afectar aspectos esenciales como la contratación del personal de salud, la adquisición de insumos, el funcionamiento de los servicios clínicos y la capacidad de respuesta frente a la demanda. Colsubsidio ha precisado que la situación no implica el cierre de la Clínica Infantil ni la suspensión de toda la atención especializada. La medida se concentra exclusivamente en el servicio de urgencias pediátricas, mientras que programas como la atención de pacientes oncológicos pediátricos y personas con hemofilia continuarán operando con normalidad.