A propósito de Yulixa Toloza: tenga en cuenta esta información si piensa hacerse una cirugía

En medio de la conmoción por el caso de Yulixa Toloza —quien murió en medio de una cirugía plástica en un establecimiento de dudosa procedencia en Bogotá—, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (SCCP) encendió las alarmas frente al aumento de procedimientos estéticos realizados en sitios clandestinos y sin las condiciones mínimas de seguridad médica. La entidad hizo un llamado urgente a la ciudadanía para extremar las medidas de precaución antes de someterse a cirugías como liposucciones y otros tratamientos invasivos.
La advertencia surge luego de conocer el caso de Toloza, así como con otras intervenciones practicadas en viviendas particulares y establecimientos no habilitados para la atención en salud. Según la SCCP, estos lugares carecen de protocolos adecuados y representan un riesgo grave para la vida de los pacientes.
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La organización médica señaló que muchos procedimientos promocionados bajo nombres como “lipólisis láser”, “lipo sin dolor” o cirugías de “rápida recuperación” son, en realidad, intervenciones quirúrgicas invasivas. Aunque se presenten como tratamientos simples o ambulatorios, requieren controles estrictos, monitoreo constante y personal especializado.