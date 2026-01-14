Supersalud dice que subida de quejas a EPS no es solo en intervenidas; ¿es verdad?

La Superintendencia de Salud se refirió al incremento en las cifras de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) en las entidades promotoras de salud (EPS), cuyo incremento ha sido una de las principales críticas hacia las intervenciones que ha hecho esa entidad a las aseguradoras. Según explicaron en un comunicado, el incremento no es solo en las intervenidas y se debe también a que ahora, supuestamente, es más fácil quejarse.
La comunicación señaló que a Supersalud “ha implementado medidas orientadas a fortalecer los mecanismos de atención al usuario y el acceso efectivo a los canales de PQRDS, como herramientas fundamentales para la protección de los derechos en salud”. Sobre esas quejas, aseguró que “ha dispuesto acciones para la respuesta oportuna, cierre y solución integral y efectivo de las PQRDS a nivel nacional”.
En ese sentido, señalaron que la tasa de quejas (quejas por cada 10.000 afiliados) ha tenido un incremento sostenido en el tiempo sin que haya alguna variación en las EPS intervenidas. “Con corte a noviembre de 2025 y en comparación con el mismo periodo del año anterior, en la que se evidencia un incremento generalizado del indicador de reclamaciones, dentro de los que se destaca un mayor crecimiento de las PQRDS en las EPS no intervenidas, y no en aquellas sujetas a medidas de intervención administrativa”, se lee.