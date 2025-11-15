“No hay”: la respuesta que oyen los pacientes que sufren por obtener sus medicamentos

Las filas de las farmacias se desocupan rápido. Pero no por una atención eficaz, sino porque no hay medicamentos para entregar. Es lo normal para Hernando Quinchía, quien lleva dos meses escuchando la misma respuesta en el punto de dispensación de Colsubsidio de la Avenida Colombia, en Medellín, donde reclama los medicamentos que le formula la Nueva EPS. Llega con una carpeta doblada en dos, donde guarda las recetas para la tiroides, la presión y la artrosis.
