Lara critica a Petro por revelar historia clínica de Angie Rodríguez: fue un “acto de venganza”

El ministro del Interior del gobierno de Abelardo de la Espriella, Rodrigo Lara, criticó al presidente Gustavo Petro por revelar públicamente la hoja de vida de Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación.
Rodríguez volvió a “prender el ventilador” para hablar de diferentes escándalos y presuntas irregularidades en el gobierno Petro y de personajes polémicos como Juliana Guerrero. Ante eso, el presidente publicó su historia clínica y se fue en su contra.
“Angie es una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio y que lamento haber conocido. Pero aquí (en la entrevista) se muestra la perversión de la prensa tradicional, que buscando desacreditarme, llegan hasta manipular una paciente siquiátrica (sic). Hasta el presidente ilegítimo cayó en la trampa pervertida de la prensa, que odia pero no investiga”, escribió Petro.
El presidente electo De la Espriella ya había pedido al ministro designado Lara “garantizar la protección de Angie Rodríguez”, en un mensaje que también dirigió al director designado de la UNP (Unidad Nacional de Protección), Didier Blanco.
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