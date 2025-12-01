x

Robo a joyería en centro comercial desató tiroteo en localidad de Chapinero, en Bogotá; el hecho dejó un herido

Un violento robo a una joyería en el centro comercial Colors 61, en Chapinero, desató un tiroteo que dejó un herido y generó pánico entre comerciantes y visitantes. Las autoridades investigan a los cinco delincuentes que participaron en el asalto.

  • Las autoridades inspeccionaron el centro comercial Colors 61 tras el robo y el tiroteo que dejó un herido. FOTO: Colprensa
El Colombiano
01 de diciembre de 2025
bookmark

Un asalto armado registrado este lunes 1 de diciembre en el centro comercial Colors 61, en la calle 61 con carrera 13, en la localidad de Chapinero, dejó un herido y generó momentos de pánico entre comerciantes y visitantes.

Según la Policía, cinco delincuentes ingresaron al establecimiento, irrumpieron en una joyería y rompieron las vitrinas con un objeto contundente para llevarse varias joyas avaluadas en cerca de 30 millones de pesos. Durante el hurto, intimidaron con arma de fuego al empleado del local.

En medio de la huida, los ladrones dispararon en varias ocasiones, y uno de los proyectiles impactó a un ciudadano que se encontraba en el centro comercial. La víctima recibió un tiro en una pantorrilla y fue trasladada a un centro médico, donde se recupera satisfactoriamente.

El teniente coronel Ricardo Chaves informó que el caso ya está en investigación y que se activó un plan de búsqueda en la zona.

“Cinco personas ingresan al centro comercial, rompen las vitrinas de una joyería e intimidan al empleado. Hurtan varias joyas, avaluadas en cerca de 30 millones de pesos. En la huida hacen varios disparos y desafortunadamente resulta lesionada una persona en una pantorrilla”, explicó.

La Policía adelanta revisión de cámaras de seguridad y trazabilidad para identificar y ubicar a los responsables del ataque.

