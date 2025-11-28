Roa interpone tutela contra sanción del CNE y se cita con Petro en Palacio: ¿se va de Ecopetrol?

Este jueves, el Consejo Nacional Electoral concluyó que la campaña presidencial de Gustavo Petro violó los topes de gasto en 3.042 millones de pesos. Ricardo Roa Barragán, en ese momento gerente de campaña de Petro en 2022 y hoy presidente de Ecopetrol, fue uno de los sancionados. Roa, sin embargo, anunció que interpuso una acción de tutela en contra de este veredicto.
La decisión de entutelar al CNE ya la había tomado Roa desde antes, pero se dio a conocer el mismo jueves, coincidiendo con el anuncio del CNE en la que se concluyó que la campaña presidencial habría excedido los topes de financiación y recibido aportes de fuentes prohibidas en ambas vueltas. El expediente que presentó el CNE cuenta con 524 páginas, y señala que los gastos habrían superado los límites en más de tres mil millones de pesos.
