Los $58.000 millones que pasaron por las cuentas de Ricardo Roa durante la campaña de Petro

El papel de Ricardo Roa en la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia en 2022 parece haber ido mucho más allá de las funciones administrativas propias de una gerencia electoral. Su nombre es uno de los más mencionados en todo el entramado, presuntamente ilegal, que rodeó la financiación de la campaña del Pacto Histórico y ahora su situación podría complicarse aún más.
Ricardo Roa ya fue imputado por el tema de la financiación; lo que hasta ahora se desconocía era el flujo de movimiento de dinero por sus cuentas personales durante ese 2022.
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La Revista Cambio reveló que ahí circularon más de 58.000 millones de pesos en pleno desarrollo de la contienda presidencial, una cifra superior a los gastos reportados oficialmente por la consulta interpartidista del Pacto Histórico y la campaña presidencial.