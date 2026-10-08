Ya hay fecha de imputación contra Ricardo Orrego por presunto acoso y acto sexual violento; la audiencia será pública

En medio del escándalo por los presuntos actos de acoso sexual en los medios de comunicación en Colombia, este jueves 8 de octubre se conoció que las autoridades fijaron la fecha y hora de la audiencia de imputación contra el reconocido periodista Ricardo Orrego.
A las 4:00 de la tarde del lunes 19 de octubre: esa es la hora exacta fijada por un juez de control de garantías de Bogotá para formalizar la imputación de cargos por presunto acoso sexual contra el periodista deportivo Ricardo Orrego Arboleda.
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La diligencia, que será de carácter público, estará a cargo del Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía General de la Nación, una dependencia que asumió la investigación de los hechos de violencia basada en género en el entorno de los medios de comunicación.
En el desarrollo de la investigación judicial, iniciada desde comienzos del presente año, el ente de control le imputará al reconocido comunicador los delitos de acoso sexual y acto sexual violento.