Investigarán a fiscales por fallas procesales que permitieron la libertad del exministro Ricardo Bonilla

La decisión que dejó en libertad al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla por vencimiento de términos en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, activó un nuevo frente disciplinario contra los fiscales encargados del proceso.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial anunció la apertura de una investigación disciplinaria por las posibles irregularidades que llevaron a la libertad del exfuncionario.
Según explicó la entidad, la decisión se adopta tras conocer, por información divulgada en medios de comunicación, que la libertad de Bonilla se produjo debido a una presunta demora en la radicación del escrito de acusación por parte de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, quienes tienen a su cargo la investigación.
“Determinar si ello constituye o no falta disciplinaria, y dada la calidad y jerarquía de los fiscales, corresponde a esta Corporación adelantar directamente las averiguaciones correspondientes”, informó la Comisión.