Ya hay nuevo superintendente de notariado: así se dieron los cambios tras escándalo en concurso de notarios

El presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de Roosvelt Rodríguez Rengifo como superintendente de Notariado y Registro, luego de que la Procuraduría y otros entes de control advirtieran sobre presuntas irregularidades en el concurso nacional de notarios. Este era un proceso que debía garantizar transparencia y mérito, pero que terminó salpicado por denuncias de corrupción y supuestos cobros ilegales por los cupos. Lea más: Los chats que enredan a Martha Peralta con Olmedo López y otros secretos en De Buena Fuente El Decreto 1039, firmado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, oficializó la salida de Rodríguez, quien ocupaba el cargo desde septiembre de 2022. Su renuncia se dio luego de que el propio presidente denunciara públicamente que, según información que llegó a la Casa de Nariño, “están cobrando mil millones de pesos por cupo y son 700 los cupos”, insinuando la existencia de un entramado de sobornos alrededor del proceso.

Ricardo Agudelo Sedano.

Ricardo Agudelo Sedano, el nuevo superintendente de Notariado y Registro

En reemplazo de Rodríguez, el Gobierno designó a Ricardo Agudelo Sedano, abogado de la Universidad Externado, especialista en Instituciones Jurídico-Políticas de la Universidad Nacional y magíster en Estudios Interdisciplinarios de la Universidad de los Andes. Su nombre ya aparece en la página de aspirantes de la Presidencia de la República. Entérese: Petro aceptó renuncia del superintendente de Notariado en medio del escándalo por el concurso de notarios Agudelo Sedano venía de ejercer como gerente de la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E) Región Central, una entidad pública que articula estrategias de desarrollo entre los departamentos del centro del país. Además, ha trabajado como subsecretario de Gobierno y en la Agencia de Renovación del Territorio, entre otras entidades públicas. El funcionario asume el cargo en medio de una tormenta institucional que afecta la legitimidad de los procesos notariales y pone en entredicho la independencia del sistema de registro del país.

Concurso notarial suspendido por presuntas irregularidades