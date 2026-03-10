La encrucijada de Oviedo: reunión clave con Paloma, ¿la vicepresidencia o mantener sus banderas?

Este martes será decisivo para Juan Daniel Oviedo. El exdirector del DANE se reunirá con la candidata presidencial Paloma Valencia, quien, según ha trascendido, le ofrecería ser su fórmula vicepresidencial en la carrera por la Casa de Nariño.

El propio Oviedo anticipó la posibilidad en un video publicado en sus redes sociales. “Hoy será el día en el que posiblemente recibamos la invitación de Paloma para considerar formar parte de su fórmula presidencial”, afirmó.

En su mensaje, sin embargo, dejó claro que la decisión no será automática. Según explicó, la determinación que tome “deberá encontrar el balance entre el momento político actual y los principios básicos de nuestros votantes”.

La aclaración no es menor. Oviedo y Valencia mantienen diferencias marcadas en varios de los temas más sensibles del debate político nacional. Mientras Oviedo respaldó el acuerdo de paz firmado con las Farc, ha defendido el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y ha criticado la situación humanitaria en Gaza, Valencia ha sido una de las voces más duras contra esos mismos asuntos.

De hecho, en entrevista con Blu Radio, la candidata dejó claro que no está dispuesta a modificar sus posiciones. “Yo he sido una crítica de la JEP, no de ahora. Recogí firmas en contra de la JEP cuando recién se creó, vengo haciéndole seguimientos con derechos de petición cada dos o tres meses, vengo criticando muchas de las decisiones y he presentado proyectos para modificarla”, aseguró.

Valencia recordó que incluso impulsó iniciativas legislativas para reformar ese tribunal, como la creación de salas especiales dedicadas al juzgamiento de miembros de la fuerza pública y otra propuesta para permitir tutelas y revisión constitucional sobre sus fallos. Por eso, descartó cualquier giro en ese tema.

“Usted me pregunta si voy a cambiar eso. Honestamente, no. Ha sido una causa de mi vida”, afirmó.