La encrucijada de Oviedo: reunión clave con Paloma, ¿la vicepresidencia o mantener sus banderas?

La posible alianza llega en medio de profundas diferencias entre ambos sobre la JEP, el acuerdo de paz con las Farc y la situación en Gaza.

  • Paloma Valencia, candidata presidencial y Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE. Foto: Colprensa
    Paloma Valencia, candidata presidencial y Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE. Foto: Colprensa
Maria Victoria Caicedo G
Maria Victoria Caicedo G

Actualidad

hace 2 horas
bookmark

Este martes será decisivo para Juan Daniel Oviedo. El exdirector del DANE se reunirá con la candidata presidencial Paloma Valencia, quien, según ha trascendido, le ofrecería ser su fórmula vicepresidencial en la carrera por la Casa de Nariño.

El propio Oviedo anticipó la posibilidad en un video publicado en sus redes sociales. “Hoy será el día en el que posiblemente recibamos la invitación de Paloma para considerar formar parte de su fórmula presidencial”, afirmó.

En su mensaje, sin embargo, dejó claro que la decisión no será automática. Según explicó, la determinación que tome “deberá encontrar el balance entre el momento político actual y los principios básicos de nuestros votantes”.

Lea también: El perfil del nuevo Senado: la mayoría son hombres, abogados y de la región Caribe

La aclaración no es menor. Oviedo y Valencia mantienen diferencias marcadas en varios de los temas más sensibles del debate político nacional. Mientras Oviedo respaldó el acuerdo de paz firmado con las Farc, ha defendido el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y ha criticado la situación humanitaria en Gaza, Valencia ha sido una de las voces más duras contra esos mismos asuntos.

De hecho, en entrevista con Blu Radio, la candidata dejó claro que no está dispuesta a modificar sus posiciones. “Yo he sido una crítica de la JEP, no de ahora. Recogí firmas en contra de la JEP cuando recién se creó, vengo haciéndole seguimientos con derechos de petición cada dos o tres meses, vengo criticando muchas de las decisiones y he presentado proyectos para modificarla”, aseguró.

Le recomendamos leer: 10 claves para entender los resultados de las elecciones: “ganó la democracia en Colombia”

Valencia recordó que incluso impulsó iniciativas legislativas para reformar ese tribunal, como la creación de salas especiales dedicadas al juzgamiento de miembros de la fuerza pública y otra propuesta para permitir tutelas y revisión constitucional sobre sus fallos. Por eso, descartó cualquier giro en ese tema.

“Usted me pregunta si voy a cambiar eso. Honestamente, no. Ha sido una causa de mi vida”, afirmó.

La exsenadora también rechazó la idea de que las alianzas políticas impliquen renunciar a convicciones. “Yo no creo en la política donde a uno lo peluquean; creo en la política donde uno es lo que es y lo aceptan por lo que es”, dijo, al explicar que tampoco espera que Oviedo cambie sus posturas.

Conozca: Abelardo de La Espriella anunció su fórmula vicepresidencial: será José Manuel Restrepo

En la misma línea, se refirió al acuerdo de paz firmado en La Habana con la antigua guerrilla de las Farc, frente al cual ha mantenido una posición crítica durante años. “Dígame quién ha sido más crítico que yo. ¿Tendría sentido que después de la votación que obtuvimos ahora diga que cambié? Por supuesto que no”, señaló.

Sobre la guerra en Gaza, Valencia sostuvo que su postura se centra en pedir la paz tanto para israelíes como para palestinos, aunque reconoce que las acciones del Estado de Israel han podido excederse. “Que si se excedieron las acciones de Israel, yo creo que sí; que si eso es un genocidio que deba tipificarse en derecho internacional, esa es otra discusión”, expresó.

A pesar de las diferencias ideológicas con Oviedo, insistió en que esos debates no deberían impedir una eventual alianza política. Según explicó, la coalición que la llevó a ganar la consulta reúne a sectores que apoyaron tanto el “sí” como el “no” en el plebiscito por la paz.

“Ni ellos tienen la obligación de sacar un carné uribista ni yo la obligación de renunciar al uribismo”, afirmó.

Para Valencia, el foco del debate político debería centrarse en los problemas actuales del país y no en las divisiones del pasado. Entre ellos mencionó la inseguridad, la crisis del sistema de salud, los riesgos en materia energética y la situación fiscal.

“En mi tierra hay cinco secuestros exprés todos los días en la carretera Popayán–Cali. Este país tiene un problema de salud donde la gente se está muriendo porque no le hacen una quimioterapia. Tenemos una crisis energética y unas finanzas públicas cada vez más endeudadas”, advirtió.

Antes de eso, el líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe, reconoció que “es necesario entender los nuevos tiempos, escuchar con atención y respeto las ideas diferentes”.

Siga leyendo: Iván Cepeda anunció a la líder indígena Aída Quilcué como su fórmula vicepresidencial

El resultado del encuentro de este martes podría marcar el rumbo de la coalición y definir si, pese a sus diferencias en temas clave, ambos dirigentes logran construir una alianza de cara a la próxima contienda presidencial.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Juan Daniel Oviedo será candidato a la vicepresidencia?
El exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, evalúa la invitación de Paloma Valencia para integrar su fórmula presidencial en las elecciones de 2026 en Colombia.
¿Quién es la fórmula vicepresidencial de otros candidatos en 2026?
Recientemente, Abelardo de la Espriella anunció a José Manuel Restrepo como su compañero de fórmula, moviendo el tablero de la derecha en Colombia.
¿En qué temas discrepan Oviedo y Valencia?
Sus diferencias se centran en el acuerdo de paz con las FARC, la reforma o eliminación de la JEP y algunas posturas sobre política internacional.

Política
Partidos políticos
Centro Democrático
Presidencia
Vicepresidencia
Gobierno Nacional
Candidatos
Elecciones
Colombia
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
