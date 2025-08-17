x

Petro le responde al primer ministro de Sudán y pide a exmilitares de Colombia que no se conviertan en mercenarios

El presidente Gustavo Petro instó a exsoldados y oficiales retirados a no participar como mercenarios en guerras extranjeras, luego del mensaje del primer ministro de Sudán, Kamel Idris, quien pidió detener el envío de combatientes a su país.

  • Petro envió un mensaje tras el pedido del Primer Ministro de Sudán de detener la presencia de mercenarios colombianos en el conflicto de su país. Imagen: Colprensa, captura de video.
    Petro envió un mensaje tras el pedido del Primer Ministro de Sudán de detener la presencia de mercenarios colombianos en el conflicto de su país. Imagen: Colprensa, captura de video.
Colprensa
hace 7 horas
bookmark

El presidente, Gustavo Petro, le pidió a los exmilitares colombianos abandonar el mercenarismo, al hacer eco del mensaje enviado por el primer ministro de Sudán, Kamel Idris, que pidió que se detenga el flujo de hombres en armas pagos involucrados en el conflicto interno de su país.

“El primer ministro de Sudan Kamel Idris se dirige a la nación colombiana. Detener el mercenarismo en Colombia. Jóvenes exsoldados y exoficiales, no se vendan. Luchar por la patria, no morir en guerras ajenas”, planteó Petro, desde su cuenta de X.

Añadió a su mensaje el video difundido en la víspera en la que Idris, quien exigió que se detenga “la exportación y envío de mercenarios a nuestra tierra”.

En contexto: Sudán pide a Colombia frenar el envío de mercenarios a Darfur y alerta sobre crisis humanitaria

Sudán, en el corazón del continente africano, libra una guerra civil tan prolongada como inclemente. En medio de ese escenario, han salido a la luz imágenes que revelan la participación de exmilitares colombianos en combates junto a un ejército paramilitar que enfrenta al régimen militar sudanés, especialmente en la región de Darfur. De acuerdo con fuentes internacionales, centenares de exmilitares colombianos se han unido a estas fuerzas irregulares en Sudán.

Justo este fin de semana, en su mensaje en video y en español, el primer ministro de Sudán dijo que el “mundo hispano hablante ha brindado a la humanidad obras que van desde el arte de Pablo Picasso, hasta la poesía de Pablo Neruda, la narrativa de García Márquez y la literatura de Vargas Llosa”.

“Con esa misma experiencia de creatividad, solidaridad y compromiso con la paz hago un llamado al pueblo colombiano y a todas las comunidades de habla hispana para que se mantengan firmes con nosotros para lograr el fin de detener la exportación y envío de mercenarios a nuestra tierra”, precisó Idris.

A inicios de año, Cancillería dijo que al menos habría 186 mercenarios colombianos involucrados en la confrontación entre Ucrania y Rusia, mientras que se sabe de militares retirados participando en guerras como las de Sudán, también se ha denunciado de crímenes cometidos por mercenarios locales en México al servicio de cartel de drogas, además del caso de los 18 exsoldados acusados del asesinato en 2021 del presidente de Haití, Jovenel Moïse.

Semanas atrás, cuando circuló la versión de la presunta muerte de varios exmilitares muertos en un ataque a un avión en Sudán, el presidente pidió al Congreso que aprobara en el menor tiempo posible el proyecto de ley que prohíbe el mercenarismo, al asegurar que es una forma de “trata de hombres convertidos en mercancías para matar”.

