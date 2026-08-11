El desesperado rescate de abuela de 92 años y otras historias tras las primeras 24 horas del terremoto del siglo

Bertulia Escobar terminó anoche en un hospital. Las heridas que tenía en su cuerpo no se las causó nada que hubiera caído sobre ella durante el terremoto, sino el amor con el que uno de sus nietos intentó ponerla a salvo. Cuando la tierra agitó con fuerza las casas en gran parte del país, el nieto levantó como pudo a la abuela y, en medio del desespero por protegerla, terminó lastimando su delicada piel. Así fue como acabó en el hospital.
Su historia es apenas una entre cientos. El país apenas despabila después de las primeras 24 horas del terremoto que deja más de 100 muertos en ciudades como Cali, Pereira y Manizales, y en el departamento de Chocó.
El estrujón agarró a los colombianos apenas levantándose, alistándose para ir al trabajo o despachando a los niños para el colegio. Duró una eternidad, aunque apenas hayan sido menos de dos minutos. Una eternidad. La mayoría alcanzó a salir corriendo de sus casas y ponerse a salvo. Otros no lo lograron.
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Este es el terremoto más letal del último siglo en el país. Y las cifras siguen creciendo a medida que los rescatistas levantan un muro, remueven los escombros o un familiar confirma la desaparición de algún ser querido.