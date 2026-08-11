Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

El desesperado rescate de abuela de 92 años y otras historias tras las primeras 24 horas del terremoto del siglo

En Cali, Pereira y distintos municipios del Chocó, las familias siguen aferradas a la esperanza mientras buscan a sus seres queridos entre los escombros.

  • Cali es una de las ciudades más afectadas por el terremoto. Foto: El Colombiano
    Cali es una de las ciudades más afectadas por el terremoto. Foto: El Colombiano
Maria Victoria Caicedo G
Maria Victoria Caicedo G

Actualidad

hace 8 horas
bookmark

Bertulia Escobar terminó anoche en un hospital. Las heridas que tenía en su cuerpo no se las causó nada que hubiera caído sobre ella durante el terremoto, sino el amor con el que uno de sus nietos intentó ponerla a salvo. Cuando la tierra agitó con fuerza las casas en gran parte del país, el nieto levantó como pudo a la abuela y, en medio del desespero por protegerla, terminó lastimando su delicada piel. Así fue como acabó en el hospital.

Su historia es apenas una entre cientos. El país apenas despabila después de las primeras 24 horas del terremoto que deja más de 100 muertos en ciudades como Cali, Pereira y Manizales, y en el departamento de Chocó.

El estrujón agarró a los colombianos apenas levantándose, alistándose para ir al trabajo o despachando a los niños para el colegio. Duró una eternidad, aunque apenas hayan sido menos de dos minutos. Una eternidad. La mayoría alcanzó a salir corriendo de sus casas y ponerse a salvo. Otros no lo lograron.

Lea aquí: “Equipos de emergencia están activos”: alcalde Alejandro Eder pide calma tras nuevo sismo en Chocó con repercusión en Cali

Este es el terremoto más letal del último siglo en el país. Y las cifras siguen creciendo a medida que los rescatistas levantan un muro, remueven los escombros o un familiar confirma la desaparición de algún ser querido.

Panorama en Cali

La capital del Valle del Cauca amaneció este martes haciendo el balance de una de las jornadas más difíciles de los últimos años. Desde el Puesto de Mando Unificado, liderado por el alcalde Alejandro Eder, se confirmó que el terremoto deja, hasta el momento, 95 personas fallecidas y 949 heridas.

La emergencia también dejó 45 estructuras con colapso total o parcial y 239 reportes de personas que quedaron atrapadas. De ellas, 86 ya fueron rescatadas. Además, de manera preliminar, las autoridades reportaron daños en la infraestructura de 93 edificios y viviendas.

En el Valle, la tragedia también alcanzó con fuerza a varios municipios. Roldanillo, El Cairo, Versalles, Zarzal y Bugalagrande, entre otros, enfrentan una situación crítica. Sus habitantes han comenzado a mostrar en redes sociales la magnitud de la catástrofe, mientras la atención nacional se concentra en las ciudades más grandes.

Entérese: Sube a 181 la cifra de muertos por el terremoto en Colombia: hay más de 1.300 heridos y 54 réplicas

Una de las zonas más críticas es El Cairo, donde cerca del 80 % de las viviendas colapsaron, una de las afectaciones más graves reportadas hasta ahora tras el fuerte movimiento telúrico. Francisco Javier Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo del Valle, confirmó además que Buenaventura presenta daños importantes en varias zonas, mientras los organismos de socorro avanzan en la evaluación de las estructuras y la atención de las familias damnificadas.

”A las 8:05 a.m. dejó de funcionar”

Bugalagrande es un municipio pequeño del norte del Valle del Cauca, de esos en los que la vida transcurre alrededor de la plaza principal. Pero este martes amaneció irreconocible. Sus principales vías permanecían cerradas y en el corazón del pueblo, la iglesia que se levanta junto al parque principal, al lado del único banco, las panaderías y las heladerías, quedó en riesgo de colapso. No soportó el fuerte agite de la tierra.

El reloj de la iglesia también quedó detenido. Minutos después de la emergencia dejó de marcar la hora y se convirtió en una de las imágenes más significativas del susto del siglo.

InfogrÃ¡fico
El desesperado rescate de abuela de 92 años y otras historias tras las primeras 24 horas del terremoto del siglo

Pereira, la ciudad más afectada

Pereira se convirtió en la ciudad más afectada por el terremoto, con un saldo que refleja la magnitud de la tragedia. Las autoridades reportaron 66 personas fallecidas, mientras que otras 11 permanecían desaparecidas y seis resultaron heridas. La emergencia también dejó 53 personas atrapadas, en medio de una ciudad que todavía intentaba dimensionar la destrucción causada por el fuerte movimiento telúrico.

El balance daba cuenta además de 58 estructuras completamente colapsadas. Mientras los organismos de socorro continuaban con las labores de búsqueda y rescate, familiares permanecían a la espera de noticias sobre sus seres queridos.

Conozca: ¿Cuánto costará reconstruir a Colombia tras el terremoto? La cifra inicial asciende a $20 billones

Desde que ocurrió la emergencia, el presidente Abelardo de la Espriella ha estado al frente de la atención de la tragedia y de la coordinación de las labores para responder al terremoto. El mandatario visitó inicialmente el departamento de Chocó, donde estuvo el epicentro, y anunció ayudas inmediatas para las comunidades afectadas. Este martes se desplazó a Pereira, donde desplegó parte de su gabinete y anunció subsidios para el pago de los servicios públicos. Se espera que esta misma tarde llegue a Cali, otra de las ciudades que concentra buena parte de las afectaciones.

Temas recomendados

Emergencias
Temblor de tierra
tragedia
Terremoto en Colombia
Colombia
Chocó
Cali
Pereira
Abelardo de la Espriella
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos