Renunció viceministro de MinIgualdad tras denuncia por enviar foto íntima a subalterna

Un nuevo caso de presunto caso de acoso sexual llega al Gobierno de Gustavo Petro. Esta vez, involucraría al exviceministro de Igualdad, Axcan Duque, quien renunció apenas se conoció esta denuncia. Según la información conocida, un testimonio dado ante el Comité de Convivencia alerta que el funcionario, encargado de la Oficina Jurídica, le envió una foto con contenido sexual a una funcionaria sin su consentimiento.
El chat junto a la fotografía fueron publicados por la senadora y candidata presidencial, Paloma Valencia, quien ayudó a hacerle eco a la denuncia. “Estos presuntos abusos no pueden suceder. !Necesitamos acciones inmediatas para proteger a las mujeres! El Gobierno del cambio terminó siendo la mentira más grande de la historia”, dijo.
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En la conversación, la denunciante le envía una presentación de power ponit sobre proyectos de ley prioritarios para el gobierno. Al día siguiente, Duque habría contestado con un link de TikTok y una fotografía de él completamente desanudo.