Registrador desmiente a Petro y a Cepeda: el software electoral no procesa cédulas

El registrador Hernán Penagos defendió el proceso electoral y rechazó las versiones del presidente Gusta Petro que apuntan a una supuesta manipulación de los sistemas de conteo de votos. El mandatario colombiano afirmó que no aceptaba los resultados del preconteo y sugiriera posibles irregularidades relacionadas con el software electoral y la incorporación de cerca de 800.000 cédulas al censo. Horas después, también se conocieron declaraciones del candidato Iván Cepeda sobre un supuesto desfase de 885.000 registros en las bases de datos electorales. Entérese: El registrador Hernán Penagos se lució y los otros guardianes la democracia Frente a esos señalamientos, Hernán Penagos aseguró en entrevista con Blu Radio que las acusaciones carecen de sustento técnico. Explicó que los programas utilizados para el preconteo y el escrutinio no manejan información de ciudadanos ni números de identificación. “Es que los software de conteo y de escrutinio no tienen cédulas, no las requieren, no se usan, los software solo consolidan información, solo llegan números, datos, resultados. Esos software no tienen información de cédulas de ciudadanía, pues porque no la necesitan. Los software se utilizan exclusivamente para poder recibir la información y hacer una difusión rápida como la que hicimos ayer después de las 4 de la tarde”, insistió.

Le puede interesar: Gustavo Petro, un mal perdedor: desconoció el preconteo y volvió a cuestionar el sistema electoral El registrador hizo énfasis en que el proceso colombiano sigue siendo esencialmente manual, una característica que constituye una garantía adicional de transparencia. Recordó que los votos se depositan en tarjetones físicos y que los resultados son consignados en actas diligenciadas por los jurados de votación frente a los testigos electorales de todas las campañas. “Siempre queda evidencia física de los resultados de cada una de las mesas de votación”, señaló Penagos, quien agregó que las actas fueron publicadas al 100% y entregadas a los partidos políticos para que pudieran contrastarlas con la información difundida por la Registraduría. Uno de los puntos centrales de la controversia ha sido la posibilidad de que el censo electoral hubiera sido modificado antes de la jornada de votación, una idea planteada por el presidente Gustavo Petro al cuestionar los resultados del preconteo y advertir sobre la supuesta inclusión de cerca de 800.000 cédulas en el registro electoral. Sin embargo, el registrador nacional, Hernán Penagos, rechazó categóricamente esa posibilidad y sostuvo que las acusaciones no tienen sustento técnico dentro del funcionamiento del sistema electoral colombiano.

Sobre ese tema, Penagos fue enfático al afirmar que el registro de votantes quedó cerrado desde el pasado 30 de abril y que desde entonces no puede ser alterado. “El censo se cierra y se congela”, aseguró. Explicó además que la base de datos electoral es administrada directamente por una dependencia de la Registraduría y no por empresas contratistas, por lo que cualquier modificación debe cumplir procedimientos internos previamente establecidos. Esta información es distribuida físicamente en las más de 122.000 mesas de votación habilitadas en todo el país, donde cada puesto recibe los listados de ciudadanos autorizados para sufragar. Ese proceso hace prácticamente imposible que se incorporen cientos de miles de nuevos registros pocos días antes de las elecciones. “No hay posibilidad porque el censo se cierra y luego se distribuye en 122 mil mesas para poder que en cada una de ellas voten 400 o 500 personas. ¿Cómo puede usted en dos días, después de entregar información física a todas las mesas de votación de Colombia?”, cuestionó. Penagos también subrayó que en los puestos de votación no existen sistemas informáticos conectados al censo. “No hay computadores en las mesas de votación. El censo es físico”, reiteró. Lea también: “Solo los tiranos se atreven a desconocer la voluntad popular”: la pulla del magistrado Prada a Petro tras resultados El registrador señaló además que hasta antes de las declaraciones del presidente no había recibido reportes sobre presuntas alteraciones en el censo. Por el contrario, sostuvo que durante las reuniones periódicas con las campañas políticas nunca se plantearon observaciones de ese tipo. “Nunca habíamos escuchado una versión de esas”, afirmó. Insistió en que los partidos participaron en simulacros de preconteo, pruebas de carga y procesos de verificación previos a la jornada electoral. Sobre las denuncias de fraude relacionadas con mesas impugnadas, Penagos aseguró que la rapidez con la que avanzó el cierre de la votación y el conteo refleja que no existieron reclamaciones generalizadas por parte de los testigos electorales. “Se cerraron las mesas porque no habían reclamaciones y los testigos tenían claro el proceso”, dijo. El funcionario también destacó que el 100% de las mesas contó con presencia de testigos de las distintas campañas, incluida la del Pacto Histórico, lo que, a su juicio, constituye una de las principales garantías de vigilancia y control sobre el proceso electoral.

Además, el software utilizado para el escrutinio se trata del mismo sistema empleado en las elecciones legislativas, bajo las mismas reglas y procedimientos que fueron conocidos por los partidos políticos y por las autoridades electorales. “Ese software de escrutinio es el mismo que eligió el Congreso y el actual gobierno, es el mismo que se tramitó para las elecciones de Congreso de hace dos meses”, señaló. De hecho, después de las elecciones al Congreso, el Pacto Histórico pasó de 39 curules proyectadas en el preconteo a 42 representantes en los escrutinios definitivos, consolidándose como una de las mayores fuerzas políticas del Legislativo y obtuvo 25 escaños en el Senado. En ese momento, las diferencias entre preconteo y escrutinio fueron presentadas por dirigentes de la colectividad como una recuperación legítima de votos y no como evidencia de manipulación del sistema. El censo vigente para esta elección está compuesto por cerca de 41,4 millones de colombianos habilitados para votar y, según la Registraduría, cualquier diferencia o inconformidad con los resultados debe tramitarse mediante los mecanismos establecidos en la legislación electoral y no a través de afirmaciones sin sustento técnico. Siga leyendo: ¿Ahora sí? Iván Cepeda citó a debate y De la Espriella aceptó, pero dijo que “sin condiciones”

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