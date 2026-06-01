Registrador desmiente a Petro y a Cepeda: el software electoral no procesa cédulas

El registrador Hernán Penagos defendió el proceso electoral y rechazó las versiones del presidente Gusta Petro que apuntan a una supuesta manipulación de los sistemas de conteo de votos.
El mandatario colombiano afirmó que no aceptaba los resultados del preconteo y sugiriera posibles irregularidades relacionadas con el software electoral y la incorporación de cerca de 800.000 cédulas al censo. Horas después, también se conocieron declaraciones del candidato Iván Cepeda sobre un supuesto desfase de 885.000 registros en las bases de datos electorales.
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Frente a esos señalamientos, Hernán Penagos aseguró en entrevista con Blu Radio que las acusaciones carecen de sustento técnico. Explicó que los programas utilizados para el preconteo y el escrutinio no manejan información de ciudadanos ni números de identificación.
“Es que los software de conteo y de escrutinio no tienen cédulas, no las requieren, no se usan, los software solo consolidan información, solo llegan números, datos, resultados. Esos software no tienen información de cédulas de ciudadanía, pues porque no la necesitan. Los software se utilizan exclusivamente para poder recibir la información y hacer una difusión rápida como la que hicimos ayer después de las 4 de la tarde”, insistió.